¿Se te cae más ahora el pelo? Pon en práctica estos 'tips' fáciles y repara tu melena

Si unes el que comenzamos una primavera con más nubes que claros a que has pasado más tiempo del habitual sin disfrutar de la luz natural, es muy posible que tu melena haya sufrido las consecuencias. Los expertos ya avisaban de que estar todo el día metida en casa podía impactar en la piel -que en algunos casos se vuelve más seca por estar expuesta a la calefacción 24/7 o más grasa por rituales de belleza excesivos- , pero también puede afectar al pelo, que se cae más de lo normal al notar la falta de sol. Afortunadamente, existen algunos hábitos que puedes poner en práctica desde ya con los que recuperar el volumen y la densidad. Descubre cómo algunos gestos sencillos, como abrir la ventana a diario o estar el máximo tiempo posible en estancias luminosas, pueden hacer maravillas para recuperar tu pelazo.

Expertos en cabello como Adolfo Remartínez, creador de la marca Nuggela & Sulé, avisaban de los beneficios que la primavera tiene en el crecimiento del cabello. Todo empieza en los ojos, que perciben que la intensidad de luz aumenta y que las horas de sol se prolongan cada día más: "Al detectar que entramos en una época de mayor radiación solar, el cabello nace con mayor densidad y volumen. No podemos olvidar que para nuestro organismo, el cabello no tiene una función estética". Sin embargo, muchas chicas no han percibido esta transformación a mejor en su melena porque, debido a estar en casa casi todo el día, la retina no capta el cambio de la misma manera que otros años: "La debilidad capilar acumulada durante el invierno se hace más patente, y este hecho, sumado al estrés por la situación actual, está provocando una mayor caída del cabello". ¿El resultado? Cabello más fino y dañado, pero que, por suerte, tiene remedio.

1. Abre las ventanas

Si la montaña no va a Mahoma... tendrás que abrir las ventanas para que la luz entre en lugar de salir a buscarla. Además de ayudar a tus ojos a que perciban mejor el cambio de estación, la Dra. María Rosa García Maroto, directora médica de

Clinique La Prairie Madrid, nos aseguraba que también le harás un gran favor a tu piel: "Es esencial ventilar toda la casa durante mínimo una hora. Es conveniente que entre aire fresco". Si las temperaturas te lo permiten y no hace frío, trata de alargar el tiempo de ventilación a lo largo de todo el día.

2. Aprovecha los paseos

Durante esta fase de desescalada en la que están permitidos los paseos de 6 a 10 de la mañana y a partir de las 8 de la tarde, no dejes de salir a disfrutar del aire fresco y de la luz natural, un truco mucho más efectivo que abrir la ventanas. Además de devolver la vitalidad a tu melena, también vuelves a ponerte en forma poco a poco e incluso coges buen color. Porque sí, los especialistas nos confirmaron que también te bronceas a esas horas, eso sí, siempre con protección solar si no quieres acelerar la aparición de los signos de envejecimiento como arrugas, líneas de expresión o manchas.

3. Cambia tu lugar de teletrabajo

La luz es de nuevo la protagonista de este hábito: si tienes espacio para colocar tu mesa de trabajo más cerca de una ventana, hazlo. Y es que, desde Nuggela & Sulé aseguran que este simple movimiento va a ayudar (mucho) a reparar el problema porque, al igual que las plantas, tu melena crece mucho más feliz cuanto más luminosa sea la estancia en la que te encuentras. Otro truco sería aprovechar esos ratos muertos en los que estás con el móvil cerca del balcón o en el rincón más luminoso de tu casa.

4. No subestimes los masajes capilares

Ya son muchos los expertos que apuntan a los masajes como un método muy eficaz para tener la melena más bonita: "Para prevenir la caida del cabello en primavera y darle un aspecto más saludable, se recomiendan masajes en el cuero cabelludo, haciendo movimientos rotatorios con las yemas de los dedos. Esto favorece una correcta circulación sanguínea en la zona, además de ser relajante", explican desde la marca de suplementos alimenticios Altrient. Un gesto con el que te regalas un momento para ti y reduces los niveles de estrés, otro culpable de que te notes el pelo más apagado.

5. Lávate (bien) el pelo

Si te preguntas cuántas veces debes lavarte el pelo a la semana, todo depende del tipo de cabello que tengas. Si puedes hacerlo cada 3 días estupendo, si crees que no puedes aguantar tanto tiempo intenta aplicar el champú una sola vez en lugar de dos. Además, los expertos de My Organics avisan del paso previo que nunca debes olvidar antes de meterte en la ducha: "Es fundamental desenredar el cabello antes de lavarlo para estimular la circulación sanguínea y evitar que el pelo se enrede mojado y se caiga más cantidad de lo habitual". Por último, encuentra la temperatura de agua ideal para maximizar los beneficios de las fórmulas que utilizas: "Debe ser templada para no dañar el cabello. Terminar con un chorro de agua fría para cerrar las cutículas y prevenir que el cuero cabelludo se engrase", avisan desde la marca orgánica y vegana.