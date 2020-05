Si comes sano y haces deporte, pero no adelgazas, es probable que estés cometiendo estos errores

Es un hecho, muchas chicas han aprovechado estos momentos en casa para cuidarse mucho más y llegar al verano con cuerpazo. El dato lo da un estudio realizado por la plataforma digital My Top Beauty: el 75,7% ha decidido continuar con sus rutinas fitness desde casa y "el 30% está siguiendo una preparación más intensa de lo habitual, pues está aprovechando que tiene más tiempo". Si te sientes identificada con los resultados de esta encuesta es porque eres de las que no se ha saltado ni una sesión de entrenamiento casero y has intentado comer lo más saludable posible... pero notas que tu progreso se ha estancado, descubre los motivos que podrían estar boicoteando tu camino hasta la meta. Te adelantamos que servirte demasiada comida (aunque sea muy saludable) o tomar refrescos son algunos de los errores que no van a ayudarte a conseguirlo, sino todo lo contrario.

Comer demasiada comida (saludable o no)

El Dr. Matthew Weiner, cirujano bariátrico del Hospital Tucson Bariatric, explica a la edición estadounidense de Women's Health algunos de los errores que ve en pacientes que han cambiado su estilo de vida a mejor y siguen sin notar progresos en cuanto al peso. Uno de los principales es que, con la excusa de que son opciones más saludables, te sirves más cantidad de comida la cuenta. Por ejemplo, si antes tomabas un postre azucarado después de cenar y lo has sustituido por yogur griego sin azúcar, no por ello puedes servirte el doble sin engordar. La única excepción son las verduras, de las que puedes abusar sin estropear tu plan: "Si te comieras medio kilo todos los días seguirías perdiendo peso porque cambiarías otros malos hábitos".

Subestimas el cardio (de alta intensidad)

Aunque hayas encontrado rutinas exprés con las que tonificar los músculos, el doctor avisa de la importancia de los ejercicios cardiovasculares para perder peso. Este tipo de entrenamiento eleva las pulsaciones cardíacas y ayuda a quemar grasas. En cuanto al método, recomienda que antepongas la intensidad a la cantidad: "Andar dos o tres kilómetros a diario como hace mucha gente, es buenísimo por millones de razones, pero perder peso no es una de ellas". En cambio, aconseja sesiones más cortas y de alta intensidad. Los expertos de la clínica Rozalén también alaban las bondades del cardio: "Es importante no olvidar el ejercicio cardiovascular adaptado a las circunstancias, para mantenernos en forma y quemar calorías. Jumping jacks, burpees, saltar la comba, etc. Es posible hacer cardio en casa". Aquí te explicábamos algunas opciones.

Comes menos cantidad pero de alimentos poco saludables

Para perder esos kilos extra que te sobran no solo basta con comer menos cantidad pero del tipo de comida hipercalórica de siempre, según el Dr. Weiner este método solo funciona al principio. Cuando te estancas y dejas de notar cambios en tu cuerpo a pesar de tu nuevo estilo de vida... la respuesta está en elegir platos más saludables, dejar a un lado las salsas, apostar por las ensaladas y las verduras y olvidarte de los refrescos con gas: "Incluso si solo te tomas una soda al día, nunca perderás peso". La razón es que estas bebidas son muy ricas en azúcares e incluso pueden llegar a aportar 100 calorías por vaso. Otro punto negativo es que a pesar de su contenido calórico no te ayudan a saciarte y sigues teniendo hambre después de bebértelas.

No dejas suficiente espacio entre comida y comida

Aunque hubo un tiempo en el que estaba de moda comer durante todo el día en pequeñas porciones para mantener el sistema digestivo siempre activo, el experto se decanta por métodos como el intermmitent fasting para alcanzar un peso ideal. Asegura que se han descubierto mejores resultados si se toman la cantidad de calorías diarias recomendadas durante unas horas al día (suelen variar de 12 a 8) y ayunar el tiempo restante. Es importante consultar con un especialista en nutrición para dar con el tipo de ayuno intermitente que mejor te funcionaría según tu estilo de vida.

No tomas suficientes proteínas vegetales

Las proteínas son macronutrientes muy interesantes si quieres perder peso y haces ejercicio porque no solo ayudan a mantener los músculos, los huesos y todos los tejidos fuertes y saludables, también tienen un alto poder saciante. Sin embargo, aunque los huevos, la carne y el pescado sean fuentes de proteína animal que consiguen todos estos beneficios, hay que tener cuidado con la grasa que muchas de ellas poseen y no comer más de la cuenta. Como alternativa, el especialista recomienda las de origen vegetal como semillas o legumbres.