¿Podemos broncearnos antes de las 10h y después de las 20h?

Desde hace unos días ya no tienes que tener terraza o balcón para coger buen color antes del verano, puedes aprovechar el horario en el que está permitido salir a hacer deporte para broncearte poco a poco. Para aquellas que no estén convencidas de si la luz desde las 6 hasta las 10 de la mañana y a partir de las 8 de la tarde es suficiente para ponerse morena, te adelantamos que los expertos aseguran que el sol broncea también a esas hora y la mejor noticia es que no tienes casi ninguna posibilidad de quemarte. Eso sí, la protección sigue siendo un gesto obligatorio si no quieres que tu piel envejezca prematuramente. Descubre las respuestas de nuestros especialistas a las dudas que se te pasan por la cabeza acerca de este 'momento sol' improvisado y saca el máximo a tus paseos de forma segura.

¿Es posible broncearse de 8h. a 10h. y a partir de las 20h.?

La pregunta del millón para aquellas que ya han pensado en cómo aprovechar sus paseos para coger buen color tiene una respuesta que a muchas les va a gustar: "Por supuesto, siempre que haya luz hay emisión de rayos UV A y B. Lo que ocurre es que son horas en las que es más difícil quemarse", explica Consuelo Mohedano, Directora de Formación de Shiseido. Una opinión que comparte Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8, quien advierte que: "Nunca recomendamos exponernos con el fin de broncearnos, puesto que la radiación solar es un agente de enfermedades y el principal culpable del envejecimiento de la piel. No obstante, son horas a las que se puede coger color, aunque no sea tan intenso como las horas del mediodía, cuando la radiación es más directa".

Aunque no haya tanto sol, ¿es imprescindible aplicar el protector solar?

Un rotundo sí ha sido la respuesta unánime de nuestras expertas, quienes no dejan de repetir que la protección es un gesto que debes repetir a diario: "Es imprescindible llevar protección solar todos los días del año durante las horas del día, y tanto si estamos en interiores como exteriores. Del mismo modo que la luz entra por una ventana, puede alcanzar a nuestra piel", asegura Raquel González, directora de educación de Perricone MD, y continúa: "Aunque haya horas en las que la luz solar sea menos intensa o los días nublados, estos factores ejercen únicamente como filtros mínimos, la radiación es mucho más poderosa y los atraviesa. Por ello, es imprescindible tener una correcta protección de la piel con buenos filtros solares”.

Consuelo Mohedano define a este método de protección como muy recomendable: "Los rayos del sol, salvo 20 minutos al día máximo para poder sintetizar vitamina D, no tienen ningún interés desde el punto de vista de la salud y de la juventud de la piel. Son dañinos. Por tanto ante un agresor, hay que protegerse, mucho más si sabemos que el daño que provocan es acumulativo".

¿Cuánto tiempo antes de salir hay que aplicar la crema de protección?

"Siempre se recomienda entre 20-30 minutos antes de la exposición directa. La reaplicaremos siempre y cuando el tiempo de exposición sea de más de 2 horas", explican desde Shiseido, y añaden que un gesto como retirar el de sudor de la cara con una toalla mientras corremos también reduce la eficacia del protector. Estefanía Nieto, directora técnica de la marca de belleza Omorovicza, diferencia entre los filtros solares físicos y los químicos: los primeros "crean una película de espejo gracias a sustancias reflectantes de la luz solar como el dióxido de titanio, por ejemplo", por lo que comienzan a proteger inmediatamente después de la aplicación; en cuanto a los químicos, habrá que hacerlo 20 minutos antes. "Si no sabemos qué tipo de filtro estamos usando, o utilizamos ambos combinados como ocurre con muchos productos, conviene siempre esperar ese lapso de tiempo para salir a la calle con la seguridad de ir bien protegidos", aconseja Estefanía.

¿Cómo se puede potenciar el bronceado de forma segura?

Consuelo Mohedano apunta a la dieta y a los rituales de belleza como los mejores trucos para tener un cutis luminoso y bonito: "Hay que mantener la piel adecuadamente cuidada: exfoliada, hidratada, protegida y evitar las quemaduras. Debemos beber agua en suficiente cantidad para una adecuada hidratación general del cuerpo e ingerir alimentos ricos en betacarotenos como la zanahoria, el tomate…". Y desde Perricone MD aconsejan que te alejes del sol y optes por la cosmética que simula el moreno: "Siempre es mejor apostar por autobronceadores o por productos que aportan color en el día a día - cremas con color, productos de efecto bronceado…- pero lo ideal es llevar siempre la piel protegida”.

¿Qué otras precauciones habrá que tomar con respecto a la piel después de la cuarentena?

"Las pieles se han quedado bastante alteradas durante la cuarentena por los cambios. Es por ello que conviene hacer una rutina de cuidado facial que refuerce el tejido para que sea más resistente cuando estemos en la calle", explica Bella Hurtado, directora de educación de Aromatherapy Associates, quien recomeinda además de una crema protectora y una buena rutina de hidratación, "utilizar productos ricos en antioxidantes, con vitaminas E y C por ejemplo, ya que protegerán de los radicales libres producidos por el sol, la contaminación, etc.”. Para terminar, la experta de Shiseido revela que "hay pieles que están experimentando mucha sequedad, otras exceso de brillos, ojeras acentuadas… lo más importante es ser sistemáticos a diario, con productos de calidad y pedir asesoramiento a expertos en el cuidado de la piel".