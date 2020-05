Laura Escanes explica cómo mantiene su pelo bonito en casa: ¿y si no tuvieras que lavártelo tanto?

Corto, largo, media melena, rizado, liso, natural, teñido, con mechas.... el pelo de Laura Escanes sea quizás uno de los que más camaleónicos si lo comparamos con el resto de influencers españolas. Desde que en 2015, con melena larga y color castaño, estrenase su canal de Youtube hasta su cambio radical en 2017, con un corte pixie rubio platino, la catalana ha demostrado que no tiene miedo a los cortes extremistas y que estos solo fueron el comienzo de sus infinitos hair looks. Sin embargo, con la llegada de la pequeña Roma a casa, parece ser que la experta en moda quiere volver a sus orígenes y, "después de haberlo llevado de mil maneras", quiere "apostar de nuevo por el largo con una media melenita con mechas pero sin ser exageradas, que quede un resultado natural", según ha explicado a sus seguidores. Una noticia que les ha dejado sorprendidos y fascinados porque que ya se veían venir de un momento a otro un nuevo corte extremo.

Pero claro, todas sabemos que conseguir una melena larga requiere mucho trabajo, esfuerzo y dedicación. Un 'viaje capilar' que le permitirá poner a prueba su melena de nuevo, aunque, como buena influencer, ya es conocedora de algunos de los trucos infalibles que debe seguir para que, conseguir el objetivo deseado, no le lleve demasiado tiempo. ¿Lo mejor? que tú también puedes seguir estos pasos sin necesidad de acudir a una peluquería. ¿Cómo? pues bien, una de las cuestiones que más recalca la catalana es el lavado del cabello. "Me lo suelo lavar unas 3-4 veces por semana, más tirando a 3, porque al tener el cuero cabelludo bastante sensible, los expertos me recomendaron hace tiempo no lavármelo cada día para evitar irritaciones. Fue seguir este consejo y notar una mejoría total".

Y es que, dentro del mundo de rutinas beauty, hay una cuestión que nunca dejamos de hacernos: ¿es malo lavarse el pelo todos los días? Después de escuchar lo que los profesionales le dicen a Laura -y, por supuesto, a nuestras madres- llegamos a la conclusión de que el cuero cabelludo crea una capa protectora en aproximadamente 24 horas (salvo en cabellos secos, que tarda más), por lo que si lo lavas cada día, no tendrá protección necesaria y, por lo tanto, se debilitará.

Pero no solo de lavados estratégicos vive la melena de Laura, sino que la influencer también utiliza dos productos para mantener el cabello hidratado y con un rubio bonito. "Un par de veces a la semana utilizo un champú lila, para matizar el color y para que el pelo no tire a tonos anaranjados. Primero me lo lavo con el básico y luego me aplico este producto. Lo dejo actuar 2 minutos para que no quede un matiz muy exagerado", ha asegurado la catalana respecto a uno de sus aliados infalibles. Por último la prescriptora usa -siempre que se lava el pelo- una mascarilla hidratante que se aplica de medio a puntas para que el resultado no sea muy grasoso. "La suelo dejar actuar 5 minutos, aunque muchos expertos me han recomendado que la deje trabajar toda la noche y a la mañana siguiente lavármelo. Es algo que me gustaría hacer más, pero como muchos días no tengo tiempo, hay veces que solo lo hago una vez al mes". ¿El resultado a la mañana siguiente? "Brillante", afirma.