¿Cómo pueden ayudarte la moda y el maquillaje estos días en casa?

Parece que el plan de desescalada anuncia una vuelta progresiva a la normalidad, sin embargo y para que todo salga bien, todavía tendrás que pasar más tiempo dentro de casa que en la calle. Para que los ánimos no decaigan, además de seguir una rutina de entrenamiento con la que mantenerte activa (y con un tipazo) a diario, verte guapa es otra de las claves con las que mejorar el ánimo y la autoestima. Y es que ya sea reservando unos minutos al día para maquillarte o sustituyendo las zapatillas de estar por casa por otras opciones igual de cómodas y muy estilosas, puedes transformar por completo tu mentalidad. Laura Llamas, psicóloga del Grupo Laberinto, Eliecer Price, maquillador nacional de Guerlain, y la estilista María Parra nos cuentan los beneficios psicológicos que notarás si no te olvidas de arreglarte... aunque no salgas a la calle.

LEE TAMBIÉN: ¿Por qué ahora queremos teñirnos y cortarnos el pelo más que nunca?

Consigues marcar una rutina

Aunque los conjuntos cómodos y los looks de cara lavada se hayan convertido en tendencia durante las últimas semanas, Laura Llamas explica por qué es importante cuidar tu aspecto aunque tengas que quedarte en casa: "De forma común, elegimos un outfit cómodo para estar en casa y se suele prestar menos atención a nuestra apariencia. Esto se debe a que no estamos tan expuestos al juicio social", comienza la experta en psicología. Sin embargo: "Arreglarse de una determinada forma con la ropa, el maquillaje y el pelo ayuda a marcar qué actividad vamos a realizar y en qué momento del día nos encontramos". Por eso, si antes elegías un conjunto u otro según fueras al trabajo o a quedar con tus amigas, debes trasladar esta costumbre a la situación actual.

"Nuestro cerebro tiene registrado ciertas sensaciones o conductas que se realizan según la forma de vestir. Es decir, si utilizamos ropa de deporte, será más fácil sentir la energía de moverte y hacer ejercicio. Si para trabajar, usamos una ropa de diario, nuestro cerebro recibe la señal de que es la hora de concentrarse en trabajar", aclaran desde Grupo Laberinto. Eliecer Prince añade que "arreglarnos a diario nos ayuda a mantener un buen estado de ánimo, a tener alegría, vernos agradables nosotros mismos y nos impulsa a ser más productivos durante el día".

LEE TAMBIÉN: Estrena en casa la prenda imprescindible de la primavera: el pantalón blanco

Mejoras tu actitud

"A mí me ayuda a ponerme en actitud de trabajo. Vestirme todos los días con la ropa que me pongo para ir a la oficina hace que me resulte más natural sentarte frente al ordenador 8 horas en casa para teletrabajar". La estilista María Parra lo tiene claro, la moda es una herramienta muy poderosa para cambiar el estado de ánimo e incluso aumenta las ganas de hacer las cosas mejor: "Creo que es igual que trabajar en un escritorio ordenado y con todas las herramientas que necesitas a tu alcance, o vivir en una casa que esté limpia y ordenada. Una persona necesita arreglarse para sentirse bien. Utilizar colores alegres y algún accesorio ayuda tanto como poner unas flores frescas en casa". Una opinión que comparte Laura Llamas: "Puede ser un estimulador externo que potencie sensaciones de positividad y reconocimiento de uno mismo. Si un día tras otro nos vemos ante el espejo desarreglados y nos produce negatividad, promovemos un estado de ánimo desmotivado".

Lejos de recomendarte que te subas a unos tacones o te pongas un conjunto de fiesta para andar por el pasillo, la comodidad siguen siendo la máxima para aumentar tu autoestima y sentirte bien durante estos días: "Podemos crear looks a base de prendas de punto, fluidas o con strech. Utilizar estampados florales nos pondrá en un mood primaveral y recomiendo dejar los colores oscuros en el armario y apostar por el color en nuestras prendas para estos días", aconseja María. Y es que para la estilista, la cromoterapia va a ayudarte a adoptar una perspectiva mucho más optimista de la vida.

Estarás más alegre

"El no maquillarnos hace que nos olvidemos de la limpieza de la piel y eso no puede pasar. La limpieza es fundamental cuando nos maquillamos, pero también cuando no lo hacemos, es fundamental siempre", avisa el experto de Guerlain. Para él, las rutinas complicadas puedes reservarlas para cuando se recupere la naturalidad: "Recomendaría un look diario simple, en el que no pueden faltar dos productos básicos del maquillaje: la máscara de pestañas - para abrir la mirada- y una buena barra de labios porque brinda buena cara gracias al color, en épocas de crisis suelen utilizarse colores llamativos como el rojo y el burdeos porque hacen la piel más luminosa y alegre".

Para apoyar su recomendación, Eliecer recuerda la época de la Gran Depresión, en la que las ventas de labiales rojos aumentaron en un 25%: "Está comprobado que el color aumenta la autoestima y el ánimo". Elige una barra como Kiss Kiss en el tono Rouge Kiss (37,50 €) o apuesta por un brillo luminoso como Gloss d'Enfer en el tono Candy Strip (33 €). Por último, nunca olvides los rituales de limpieza, Prince recomienda "algún tratamiento de día efecto firmeza para que minimice el agotamiento y estrés producido por el encierro, y de noche uno con efecto hidratante".

Controlarás el estrés

"En mi rutina de belleza diaria no falta el perfume, voy cambiando entre mis favoritos dependiendo del día, de mi estado de ánimo o el look", revela María Parra, un truco sencillo con el que marcar el paso del tiempo y evitar la monotonía. Desde Grupo Laberinto añaden que exponerse unos 20 minutos al sol también ayuda a mejorar el humor y a partir del 2 de mayo podrás dar un paseo con el que aprovecharte de sus beneficios (sin olvidarte de aplicar crema de protección): "La luz solar nos activa la producción de serotonina, hormona que aumenta las sensaciones de bienestar".

Como últimas ideas con las que superar el confinamiento de la mejor manera posible, la psicóloga Laura Llamas apunta al deporte y a las actividades como leer, pintar o cocinar como buenos recursos con los que conseguirlo. Y si quieres ir más allá, incorpora rituales relajantes en tu rutina: "El mindfulness, hablar con amigos como método de ventilación emocional, escribir, hacer yoga o concentrarse en llevar la respiración son estrategias de regulación emocional. Dedicar tiempo y espacio para conectar con las emociones y ayudar a que se calmen es el mejor antídoto para sentirnos bien y afrontar la cuarentena".