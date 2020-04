¡Primero fue Victoria y ahora Nicola Peltz! Brooklyn también comparte trucos de belleza con su novia

Desde que confirmaron su noviazgo a finales del pasado año, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz forman una de las parejas más enamoradas y seguidas del panorama social actual. Y sí, a estas alturas de la película no nos cabe ninguna duda de que lo suyo fue amor a primera vista, un flechazo que hasta la mismísima Victoria Beckham, bastante crítica con alguna de sus anteriores conquistas, aprobó gustosamente hasta tal punto de considerar a la actriz una más de la familia. De hecho, actualmente Brooklyn y Nicola están pasando la cuarentena en el apartamento de ella en Nueva York, una 'prueba de fuego' que -según reflejan en sus redes sociales- van superando con creces. Quizá fue su pasión por la fotografía, por los tatuajes o por la moda y, ahora también, por los tratamientos de cosmética, lo que hizo que esta pareja encontrase en el otro la horna de su zapato y no dudasen, pese a su temprana edad, comenzar un proyecto en común de lo más maduro.

Y es que, el hecho de que el tabú que giraba hace años en torno a los tratamientos beauty esté desapareciendo, ha conseguido que los hombres puedan expresar su amor por la cosmética con total libertad. Y claro, teniendo una madre -con la que, por cierto, ha compartido algún truco de belleza- y una novia que viven de lleno en este mundo, era de esperar que Brooklyn también se interesara por ello. Dicho y hecho. Ayer la pareja, entre sesión de fotos y mensaje amoroso, se tomó un descanso para cuidar su piel con una mascarilla facial. Por supuesto, y para no perder la costumbre, no dudaron en compartir esta sesión beauty con sus millones de seguidores, donde dejaron claro que, juntos, son capaces de todo. Teniendo en cuenta que llevamos unas semanas sin que nos de el aire y el sol en la cara, ahora es el momento perfecto para hacer este tipo de tratamientos y recuperar la hidratación, suavidad y luminosidad del rostro. Y eso, teniendo a la ex Spice Girl como madre, es algo que el fotógrafo tiene inculcado desde que era niño.

Un beauty day para el que los jóvenes apostaron por dos looks de lo más cómodos, aunque, eso sí, sin perder un ápice de estilo. Nicola se decantó por un total look blanco deportivo y Brooklyn, por una camiseta básica blanca y unos pantalones de chándal. ¿Puede haber algo mejor qué hacer una sesión de belleza en pareja y, además, llevar puestas las prendas más cómodas de tu amplio armario? El hijo de David y Victoria puso el broche al estilismo at home con una cinta naranja que le sujetaba el pelo para que los baby hair no le molestaran y, de esta manera, dejaran actuar a la mascarilla con total efectividad. La pose para compartir el momentazo, tan divertida como parece que es la pareja. Una relación a prueba de bombas... o, al menos, de cuarentena.