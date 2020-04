Vuelve Cameron Díaz... ¡y asegura que las rubias se lo pasan mejor!

En la década de los 90 y los 2000, Cameron Díaz era una de las estrellas más exitosas de Hollywood y sus papeles en 'La máscara', 'Algo pasa con Mery' o 'Los ángeles de Charlie' la conviertieron en la chica del momento. Tras la película 'No hay dos sin tres' junto a Leslie Mann y Kate Upton en 2014, Cameron no volveria al cine. Desde entonces, la actriz escribió un libro en 2016 en el que explicaba cómo cumplir años de la mejor forma posible y se ha casado con el cantante Benji Madden, junto a quien acaba de tener una hija a la que han llamado Raddix. Ahora, tras muchos años llevando un estilo de vida alejado de las cámaras, Díaz se deja entrevistar por su maquilladora y amiga Gucci Westman en el canal de Youtube de esta última, donde ha charlado sobre belleza y ha contestado a la pregunta que todos tienen en la cabeza: ¿volverá al cine?

Cameron Díaz y Gucci Westman se conocieron en el rodaje de 'Cómo ser John Malkovich' y, desde entonces, la estrella ha confiado en su ahora amiga íntima para la mayoría de sus trabajos. En esta entrevista recuerdan muchos de sus momentos juntas y Cameron asegura: "Siempre me has hecho sentir favorecida". Aunque suelen coincidir en casi todo, Díaz tiene una costumbre que no aprueba Westman, y es que siempre se quita un poco de labial con las yemas de los dedos y lo extiende a toquecitos sobre las manzanas de las mejillas, uno de los rasgos más característicos de la intérprete: "Tenemos opiniones diferentes sobre dónde hay que aplicarlo", revela la actriz.

En cuanto a su look favorito de alfombra roja, ambas coinciden en que los Oscar de 2002 con el vestido estampado de flores de Emmanuel Ungaro fue el mejor. "Optamos por un rojo de labios de subtono tomate, nada de máscara de pestañas y una piel efecto 'no makeup'. Y estabas absolutamente guapísima", explica Gucci. Además de esta aparición, Cameron también ha hablado de su producto de belleza preferido: las barras de labios rojas de subtonos azulados, un color que Westman asegura que favorece a todo el mundo. Aunque lleva un tiempo alejada de este tipo de eventos, cuando su amiga le pregunta si alguna vez volverá al cine ella responde: "Mira, nunca digas nunca porque yo no soy una persona que le diga nunca a nada". Mientras tanto, la estrella se ha convertido en una experta cocinera y revela que una de las cosas que le hace más feliz es sentar a sus amigos a la mesa.

Para terminar, cuando Westman le pregunta si cree que las rubias se lo pasan mejor, Cameron saca a relucir su vena cómica, mira directamente a cámara y dice muy seria: "Estoy segura de que las rubias se lo pasan mejor". Tras publicar el vídeo, la respuesta de sus fans ha sido unánime, todos echan de menos a su actriz favorita: "Extraño ver a Cameron en pantalla, pero me alegro de que esté tan feliz", "¡Adoro a Cameron Díaz! Es la definición de chispeante" o "Es genial ver a Cameron Díaz tan feliz y radiante. Espero que vuelva. Hollywood necesita su frescura", son una pequeña muestra de los comentarios con los que piden a californiana que regrese al cine.