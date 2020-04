Los consejos de los expertos para broncearte... ¡en el balcón!

Parece que después de unas semanas con el cielo cubierto, la lluvia da unos días de tregua y, por fin, saldrá el sol. El buen tiempo regresa justo a tiempo para el puente de mayo y, aunque no vayas a irte a la playa o a pasear por la ciudad, siempre puedes convertir tu terraza - o incluso tu ventana - en un solarium improvisado y broncearte mientras lees un libro o te haces la manicura. A todas las precauciones que has tenido que tomar para mantener tu piel bonita durante la cuarentena, se suma el protector solar para evitar quemaduras, manchas, arrugas y daños más graves de la piel. Para ponerte morena sin peligro, descubre cuáles son los pasos que tienes que seguir para no quemarte y coger muy buen color sin salir de casa.

Por qué hay que redoblar los cuidados

Los dermatólogos no dejan de repetir que el protector solar hay que aplicarlo hasta cuando hace mal tiempo, un gesto que no debes olvidar si además vas a exponerte directamente a los rayos del sol. De hecho, de cara a la salida del confinamiento, los expertos avisan que habrá que redoblar las precauciones, sobre todo si has aprovechado estas semanas para cuidarte la piel con fórmulas nuevas: "Muchos han probado con principios que, aunque sean grandes antiage, son sensibilizantes, como la vitamina A o los hidroxiácidos", explican desde Medik8.

Si tú también has experimentado con tu ritual de belleza, recuerda que no puedes olvidarte de este gesto protector si quieres evitar reacciones y, como aconseja Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza, regresar a un paso a paso beauty menos agresivo: "En esta época, es mejor no investigar tanto con nuevos principios, porque la piel está pasando por muchos cambios y es casi mejor apostar por los activos que más necesita, con rutinas concretas y específicas, evitando principios irritativos como puedan ser los hidroxiácidos”. Y con más motivos si vas a exponerte al sol.

¿Cuándo es necesario reaplicar la protección?

Ana Gallego, farmacéutica y creadora de Sileä, explica que ella recomienda utilizar protector solar todos los días: "Conviene aplicarse el protector solar después del tratamiento de cuidado facial y antes del maquillaje. En este caso y siempre y cuando no seamos un fototipo especialmente sensible y no vayamos a estar en exposición directa al sol a lo largo de la jornada, no sería necesario la reaplicación”. Sin embargo, cuando quieres broncearte la rutina cambia: "Debemos usar al menos una cantidad equivalente a 6 cucharadas soperas para repartir en todo el cuerpo y cara" si vas a atreverte con el bikini y, como los baños están descartados, tan solo sería necesaria la reaplicación pasadas las dos horas si vas a seguir tomando el sol.

Combate la aparición de manchas

Además, como cada año cuando vuelve el buen tiempo la aparición de manchas se convierte en la preocupación nº1 para aquellas que ya las han sufrido, por eso debes tener en cuenta que cualquier tipo de exposición al sol (desde casa también) puede provocar que vuelvan a salir. Aunque Pedro Catalá, creador de la marca Twelve Beauty, nos contaba que no tienen por qué reaparecer si se toman las precauciones adecuadas, también avisa de que "la piel tiene 'memoria' y a pesar de pasar temporadas en las que tiene un aspecto saludable, los depósitos anormales de melanina vuelven a aparecer en el mismo lugar donde aparecieron las manchas”.

Como recomendación extra, antes de relajarte frente a la ventana, evita gestos que puedan aumentar el riesgo de hiperpigmentación: “Los perfumes pueden contener sustancias que reaccionan con el sol favoreciendo la aparición de una pigmentación progresiva a ambos lados del cuello, es importante evitar aplicarlos en zonas expuestas", explica el Dr. Carlos Morales, experto en dermatología. La moraleja es que la protección solar es esencial a diario y que debe convertirse en tu aliada en tus sesiones de bronceado caseras.