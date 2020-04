¿Por qué ahora queremos teñirnos y cortarnos el pelo más que nunca? Los expertos responden

De todas las necesidades beauty que estamos sintiendo estos días desde casa, el pelo sigue siendo una asignatura pendiente para muchas de nosotras. A falta de las manos de un experto y de los salones de belleza, muchas son las mujeres que deciden tomarse la justicia por su mano y probar suerte con un minicambio casero. Ello comprende tareas tan difíficiles como la de cortarse el flequillo a una misma como Rosalía o Bella Hadid, el largo de la melena como Miley Cyrus, retocarse las raíces, las mechas y las canas, y todo ello sin la supervisión necesaria de un profesional. Muchas lo estamos haciendo porque, dado que ahora tenemos muy pocas noticias en nuestro día a día, necesitamos novedades, ¿y qué es más fácil que un (auto)cambio de look? Otras, lo están probando por motivos más prácticos, como taparse las canas o retocarse el corte para verse mejor en estos tiempos tan tristes que corren. Sea por el motivo que sea, si pretendes convertir tu baño en una peluqueria, esto es todo lo que deberías tener en cuenta antes de hacerlo según los profesionales.

Necesidad 'beauty': cambios de look en casa

"A la mayoría de las mujeres no les gusta verse las canas, les genera sensación de dejadez. Lo mismo sucede con flequillo o cabellos finos, que en seguida pierden forma y también hay necesidad de cortarlos", comenta Eduardo Sánchez, director de su propia maison de peluquería en Madrid. Y es muchas de nosotras hemos tenido que tachar la cita mensual con la peluquería que figuraba en nuestra agenda estas semanas. Las raíces empiezan a notarse, el corte a perder forma y el flequillo a taparnos la vista.

"No nos vemos bien porque estar encerradas en casa tanto tiempo hace que el factor desastre aparezca en escena", comenta Moncho Moreno, estilista de muchas celebrities de nuestro país. Y, claro, teniendo en cuenta todos estos factores sumados al hecho de que todas las peluquerías permanecen cerradas, la 'solución' parece evidente. Aunque Moncho etiqueta de 'normal' que sintamos la necesidad de hacernos un autocambio, lo desaconseja rotundamente: "No experimentes, no te dés el color en casa, por favor. Aguanta, no arriesgues, que la caja del supermercado no eres tú, ni te va a quedar el pelo igual ni de lejos", asegura tajante.

A la opinión de Moncho Moreno se adhiere también Alberto Sanguino, responsable de formación en Llongueras que, además, nos da las razones por las que NO debemos cortarnos el pelo en casa: "Detras hay una técnica en la que entran varios factores en juego como son el tipo de cabello, el tipo de óvalo facial, las herramientas profesionales (inexistentes en nuestros hogares) y la carencia del expertise de un estilista", comenta. En todo caso, Eduardo Sánchez sugiere nos limitemos al flequillo si ya molesta mucho o a cortarnos las puntas si tenemos la melena larga y entera, "nada de meternos con capas", añade.

En lugar de eso, procura cuidar de tu pelo, déjalo descansar de la pesada carga térmica de herramientas como el secador o la plancha, deshazte del azúcar, que también es perjudicial para la salud de tu cabello, aprende a cepillarte el pelo como una profesional.. En definitiva, y según coinciden los expertos, todo cambio puede esperar y experimentar en este sentido no es una buena idea. Tal y como asegura Alberto Sanguino, "no hay nada más apetecible psicológicamente que aquellas cosas que no podemos hacer o aquellas cosas que en algún momento nos prohibieron y, como ahora estamos teniendo muchas restricciones, el pelo se ha convertido en una de las pocas cosas sobre la que tenemos libertad absoluta". Libertad que, por nuestro bien, tampoco tenemos que ejercer por culpa de la monotonía, el excesivo tiempo libre o el aburrimiento. Estilistas profesionales dixit.