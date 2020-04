Esta es la forma de acelerar tu metabolismo (sin deporte) que necesitas ahora mismo

El entrenamiento en intervalos de alta intensidad (el famoso HIIT) se ha posicionado como la opción favorita de muchas chicas expertas en fitness para impulsar su metabolismo. Se ha comprobado que este tipo de rutinas no solo consumen más calorías mientras se practican (por ejemplo, en 9 minutos de Tabata puedes quemar las mismas que corriendo durante 40), sino que además mantienen el metabolismo basal acelerado durante las horas posteriores. Es decir, seguirás quemando energía incluso después de terminar de entrenar. Sin embargo, hay veces en los que estas fórmulas fitness ultra efectivas no son una opción, ya sea porque nuestro cuerpo nos pide descansar (y debemos hacerle caso, como con acierto nos recomendaba Cocó Constants, @ffitcoco), o porque, sencillamente, no nos gusta hacer deporte. Si te encuentras en alguno de esos casos, esta propuesta científicamente comprobada para quemar calorías de la forma más tranquila que puedas imaginar, te conquistará.

LEE TAMBIÉN: ¿Quieres perder peso? Elimina de tu nevera estos 6 alimentos

Los beneficios de un buen baño caliente

Como lo lees, el mejor truco para compensar -de forma puntual- la falta de ejercicio puede ser una buena sesión de bañera. Se sabía que sumergirse en agua a 40 grados durante una hora quema las mismas calorías que caminar durante 30 minutos, alrededor de 130 kcal. Así lo demostró un estudio llevado a cabo por las universidades inglesas de Loughborough y Leicester en el que también se compobró que los baños calientes servían para estabilizar los niveles de glucosa en la sangre así como la presión arterial, y mejoran el sistema inmune, algo que muchas buscan ahora. Además, también puede servir como paso previo a una limpieza facial, ya que el vapor abrirá los poros, y te hace sentir mucho más ligera, casi como una sauna.

A esos beneficios que tanto agradeceremos en tiempos de cuarentena, hay que añadir las conclusiones de un nuevo megaestudio llevado a cabo en Japón durante 30 años, con más de 30.000 participantes, y recién publicado en la revista de salud Heart. Según han comprobado estos investigadores, darse un baño diario puede reducir en un 28% el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular, un porcentaje que se eleva hasta el 35% si se utiliza agua caliente. Los expertos afirman que se debe al efecto que el baño caliente tiene sobre la temperatura corporal y el riego sanguíneo, equiparable al del ejercicio físico. No significa esto que debamos sustituir todos los entrenamientos por baños, pero sí puede ser un buen truco para esos días en los que estás cansada para hacer deporte pero necesitas una vía de escape, ya que un baño de agua caliente, además de todo lo anterior, es fundamentalmente relajante.