Cocó Constans (@ffitcoco), la 'influencer' con la que todas tus amigas entrenan en casa

Que el deporte es uno de los hobbies oficiales de la cuarentena es algo que, a estas alturas (40 días, como mínimo, y subiendo), nadie duda: solo tienes que abrir tus redes para comprobar cuántas de tus amigas han decidido aprovechar estas semanas en casa para ponerse en forma y, más importante, disfrutar del bienestar que aporta una sesión de fitness de cualquier tipo. Las rutinas disponibles en internet son casi infinitas: cardio con el que perder peso, HIIT para tonificar todo el cuerpo, ejercicios específicos para definir glúteos, abdomen o brazos... Y así cada una podemos elegir nuestros entrenamientos según preferencias u objetivos; incluso según nos caiga la instructora o el instructor que aparece en el vídeo... ¿o no? Sin embargo, hay una entrenadora que ha traspasado los gustos personales para conquistar a chicas de todas las edades y formas físicas: Cocó Constans, a.k.a. Ffitcoco. ¿A qué se debe el exitazo de sus rutinas inspiradas en el Pilates? Ella misma nos lo cuenta desde el mismo salón de su casa, en Barcelona, en el que graba, día sí y día también, las rutinas más seguidas del momento.

Cómo darle la vuelta a la cuarentena

Aunque estudió Psicología en la universidad, Cocó Constans tardó poco en darse cuenta de que el deporte y la vida saludable eran su auténtica motivación. "El deporte siempre me ha ayudado mucho, a cubrir inseguridades y a sentirme bien. En octubre de 2017, un año después de terminar la carrera, decidí cambiar el rumbo de mi vida. Me formé en Pilates ya que era justo lo que necesitaba en ese momento: bienestar y conectar conmigo misma cuidando mi cuerpo. Empecé una nueva etapa y con ella @Ffitcoco", explica. Casi tres años después, sus dos perfiles (el personal y el deportivo) suman más de 400.000 seguidores, muchos de ellos incorporados durante las seis semanas que llevamos de cuarentena. "Cada día somos más y yo estoy feliz de ver que en este momento tan triste encontramos todos un momento para entrenar", nos cuenta.

Igual que otras chicas fit, Cocó ha transformado la complicada situación que estamos atravesando en una época para reinventarse y crecer. Aunque incluso a ellas, acostumbradas a comunicarse a través de las redes, les suponga un reto. "La primera semana de cuarentena decidí hacer una clase en directo y estaba muy nerviosa, apenas dormí esa noche y me temblaba la voz. La respuesta de mis seguidores fue tan gratificante que, a partir de ahí, creé un horario semanal y a día de hoy llevamos 37 clases en directo en 41 días de confinamiento", explica sobre la decenas de entrenamientos que, tras transmitir en directo, cuelga en su perfil.

Su propio estilo de Pilates

En estas rutinas que no suelen superar los 20 minutos, Coco explica, por ejemplo, cómo tonificar distintas partes del cuerpo, mejorar la flexibilidad o conseguir una cintura más fina con ejercicios de su propia disciplina, ffitPilates. "Son clases basadas en los conceptos básicos del Pilates clásico con un toque ffit", nos cuenta sobre esta modalidad que combina movimientos que tonifican todo el cuerpo, pero especialmente los abdominales. "Joseph Pilates creó el concepto de powerhouse, siendo la zona del abdomen el centro de poder. Es a partir de dónde sacamos la fuerza, la estabilidad y el control para realizar los ejercicios. Por eso el trabajo abdominal está presente durante toda la clase", nos explica. Y si has completado cualquiera de sus entrenamientos, lo habrás comprobado: el abdomen termina ardiendo.

Un vientre plano y definido es el objetivo que lleva a muchas chicas a practicar Pilates o sus diferentes vertientes, como la de Cocó, aunque la mayoría de las que acaban enganchadas se lo deben al componente espiritual y mental. "Pilates conecta mente, espíritu y cuerpo. Vivimos sin apenas tener tiempo para nosotros mismos, y practicar esta disciplina te frena en seco, te calma y te conecta. Pilates está diseñado para estirar, fortalecer y equilibrar el cuerpo; tonifica los músculos más profundos, alargando los más fuertes a través de la respiración y el control del cuerpo, y mejora la postura corporal", enumera.

Incorporando ejercicios inspirados en otros deportes (por ejemplo, ballet, una disciplina que practicaba de niña), Coco ha creado una forma de entrenamiento completo, con poco impacto y que, al contrario que otros, puede practicarse a diario. "Para ver resultados y tener una buena rutina en tu día a día, recomiendo entrenar al menos 3 días por semana, combinando distintos tipo de entreno y siempre escuchando el cuerpo porque depende de cada persona, edad, patologías...". La fórmula que a ella le funciona es combinar en cada sesión bloques para grupo muscular y cambiar de ejercicios "para que el cuerpo no los automatice y sigan siendo un reto para ti".

Solo necesitas 21 días para cambiar tu cuerpo y tu vida

Igual que otras expertas en Psicología, vida sana y deporte, Cocó afirma que un cambio se convierte en hábito cotidiano cuando lo repites diariamente durante 3 semanas. "Yo creo mucho en la regla de los 21 días, al principio cuesta adaptar o cambiar un nuevo hábito, pero si pasas la barrera de los primeros 21 días el esfuerzo que se requiere es mucho más pequeño", opina. Sin embargo, para muchas chicas, incluso entrenar solo tres semanas resulta complicado. ¿Cómo mantiene ella la motivación? "Yo soy muy disciplinada y el deporte me ha ayudado a serlo aún más. Hay días que me apetece menos hacer deporte pero saco energía de dónde puedo, sabiendo lo bien que me sentiré al acabar. También descanso los días que el cuerpo me lo pide".

Cocó nos cuenta que, en esta temporada en casa, su rutina diaria está siendo prácticamente idéntica a la habitual. "Me levanto cada día a las 8 y, hasta que me meto en la cama, no paro de escribir, entrenar, formarme, aprender ejercicios nuevos, practicarlos, preparar clases y darlas en directo; pensar en recetas, preparar menús semanales, cocinar y grabar el proceso, contestar mails y mensajes... También intento encontrar momentos para hablar con amigas, estar con mi familia y buscar un ratito para leer (aunque muchas veces acabo cogiendo el móvil), y así van pasando los días. Efectivamente @Ffitcoco me ha cambiado la vida, y confieso que acabo el día agotada, pero agradecida".