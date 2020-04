Dicen que en primavera el pelo crece más… ¿también ahora, que no le da el sol?

Cada día se descubren nuevos métodos con los que cuidar tu pelo para que crezca más fuerte y más bonito y los expertos no dudan en echarte una mano con los mejores consejos para conseguirlo. Por ejemplo, los 5 trucos del vídeo viral de la youtuber Sarah Marie Nagel, o lo importante que es un cepillado correcto para tener pelazo. Si sigues al pie de la letra estas recomendaciones, tu cabello estará en plena forma, pero, ¿sabías que la melena mejora de forma natural durante la primavera? Sí, el organismo hace que se vuelva más densa y fuerte para proteger la cabeza cuando aumenta el calor y la potencia de los rayos solares y lo que muchas se preguntarán ahora es si los beneficios se mantienen aunque no disfrutes de luz natural a diario. Los expertos contestan a esta duda pero, como adelanto, no debes preocuparte porque tu pelo conservará este mecanismo de defensa intacto aunque estés en casa.

"Por razones ambientales, lumínicas, hormonales y de género, la primavera es la estación idónea para que el cabello crezca más fuerte, denso y voluminoso", explica Adolfo Remartínez, creador de Nuggela & Sulé, unos beneficios que se mantienen a pesar del confinamiento. Y es que, durante el mes de las flores, el cuerpo se reajusta para protegerse frente al cambio de temperatura, como dice el experto: "Nuestros ojos notan que reciben más luz del sol y durante más tiempo, por lo que nuestro organismo percibe que vamos a tener una mayor radiación solar y se prepara para defender nuestro cabello". ¿El resultado? El pelo nace más grueso y con más volumen para que pueda cubrir la cabeza por completo y que los rayos UV alcancen la menor superficie de cuero cabelludo posible.

Además, desde Nuggela & Sulé - la marca que creó el primer champú tratamiento que favorece el crecimiento del pelo, Champú Premium Nº1 o las potentes ampollas Regenerador Capilar - aseguran que el cambio es mucho más notable si eres chica: "Ellas tienen unos ritmos hormonales diferentes a los de los hombres, cuyos andrógenos, hormona masculina, se liberan de forma homogénea durante todo el año". Gracias a esta diferencia, tu melena se refuerza más que la de los chicos cuando comienza el buen tiempo.

Para potenciar este regalo de la primavera, algunos expertos recomiendan espaciar los lavados: "Es importante no lavarse el cabello tan a menudo para no bloquear el folículo piloso, ni secarlo muy fuerte para evitar roturas capilares", aconsejan desde la marca de suplementos alimenticios Alnutrient. Una advertencia que Remartínez apoya: "Sigue la frecuencia de lavado perfecta. Si las condiciones de higiene lo permiten, lo ideal es lavarlo cada tres días. Si el cabello es muy graso, se puede lavar a diario con una sola dosis de champú". Por último, si decides aumentar estos beneficios durante los meses de calor con una fórmula fortalecedora, no te olvides de cómo debes utilizarla: "No apliques el champú directamente en el cabello, deja caer sobre la palma de la mano una pequeña cantidad, frota hasta emulsionar y masajea sobre el cuero cabelludo", concluyen desde Nuggela & Sulé.