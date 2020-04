Maquillarse para estar en casa: ¿sí o no? Descubre qué es mejor para tu piel y tu estado de ánimo

Durante estas semanas en las que se ha impuesto una nueva realidad y todo ha cambiado (mucho), el día a día se ha llenado de rituales de belleza - en los que las mascarillas faciales ocupan un puesto de honor - y muchas preguntas sobre cómo hay que cuidarse para mantener la piel y el pelo en plena forma. En tu búsqueda de los hábitos beauty que de verdad funcionan, quizás hayas descubierto que cepillarse bien la melena te ayuda a que crezca más fuerte y bonita o cómo hacerte la manicura en casa para conseguir un resultado perfecto. Hoy, resolvemos otra duda que puede transformar la manera en la que empiezas cada mañana: me maquillo, ¿sí o no? Los especialistas Junior Cedeño, Daniel Figuero y Sylvie Durcudoy, de Dior, Maria José García Quero, Directora de Formación de Bobbi Brown Iberia, y la experta en maquillaje y estilismo María Rodríguez de la Borbolla, tienen la respuesta y te explican los beneficios a nivel emocional que puedes notar al sentirte guapa todos los días.

-Sobre pelo, piel y manicura: resolvemos las dudas 'beauty' de la cuarentena

¿Si no me maquillo tendré la piel más bonita?

Desde Bobbi Brown aseguran que el maquillaje no resta salud en la piel, de hecho, si se eligen las fórmulas adecuadas consigues justo lo contrario: "Tenemos más tiempo para el cuidado de la piel y la limpieza diaria es primordial, pero el uso del maquillaje lo que nos da es una protección adicional, por ejemplo, ante la polución, que hoy en día ha disminuido muchísimo y eso también se refleja en las pieles". Y los expertos de Dior añaden que "su aspecto está más relacionado con el consumo de tabaco, la dieta, la exposición al sol y la calidad del sueño".

Sin embargo, María Rodríguez de la Borbolla advierte de que no está mal dejar 'que la piel respire' a veces: "De vez en cuando, descansar de productos como el maquillaje es positivo porque, aunque usemos unos productos estupendos y adecuados a nuestra piel, el uso diario de éstos puede crear una barrera que tapona los poros". Y no parece que vaya a haber un mejor momento para atreverse con el look cara lavada. Una recomendación que coincide con la de los dermatólogos como Vanesa Paredes, Directora Técnica Farmacéutica del Área Cosmética de Marnys: "Podemos aplicarnos mascarillas, aceites hidratantes y sérums faciales para proporcionar todos los activos esenciales a nuestra piel y cabello. Además, el dejar a un lado los productos de maquillaje sin duda favorece al estado de la piel, puesto que dejamos respirar a los poros".

¿Cuáles son los efectos negativos de no maquillarse?

"Maquillarse, perfumarse, arreglarse el pelo y descartar el chándal o el pijama es importante para no caer en un estado de apatía que podría llevar a la melancolía. En caso de teletrabajar, arreglarse aumenta la motivación y el rendimiento": sí, desde Dior apuestan por potenciar los beneficios emocionales que consigues al sentirte guapa. Una opinión que comparte María Rodríguez de la Borbolla: "A diario hablo con personas que buscan en el maquillaje una forma de reforzar su autoestima, y es real que cuando nos maquillamos nos sentimos más guapas y eso nos ayuda a estar más seguras y anímicamente mejor".

¿Otra ventaja que apunta la experta? Es el momento ideal para experimentar sin miedo al resultado: "Aprovechar estos días para mimar nuestra piel, para saber lo que nos favorece y lo que no, probar distintos productos, o ponernos una mascarilla hidratante puede ayudarnos a relajarnos y disfrutar de un ratito para nosotras cada día". En definitiva, es el espíritu el que se ve afectado cuando no te dedicas tiempo a ti misma: "Es más algo emocional, el sentirnos y vernos más guapas es un gran protector", asegura Maria José García Quero.

-Aprovecha estos días para poner orden en tu tocador: ¿sabes cuándo caducan tus cosméticos?

¿Cuáles son los beneficios que aporta el maquillaje?

"Nosotros recomendamos seguir los mismos hábitos que antes del confinamiento para mantener un estado de ánimo óptimo. ¿Te lavabas el pelo todas las mañanas antes de salir? Sigue haciéndolo. Te maquillabas solo entre semana y hacías una pausa durante el fin de semana? Mantén la misma rutina", nos cuentan los expertos de Dior. Además, desde la casa francesa te aconsejan que vayas un paso más allá: "Nuestro embajador de Fragancias Daniel Figuero recomienda incluso seguir usando la misma fragancia que cuando salías a trabajar y utilizar otra para el fin de semana. De esta manera, marcas una diferencia entre los días laborales y los de descanso, evitando caer en esa pérdida de noción del tiempo que puede llevar a un estado de desorientación o de tristeza".

¿Cuál sería el look perfecto para estos días?

"Recomendaría uno que aporte algo de hidratación o equilibre la piel", aconseja la experta de Bobbi Brown. Y como ideas para conseguir el maquillaje perfecto para estar en casa, María García de la Borbolla apuesta por la naturalidad: "BB cream o crema color siempre y cuando tengan factor de protección, ya que unificará el tono de nuestra piel de forma muy natural, un colorete que nos de un poquito de rubor y buena cara y, por último, un bálsamo reparador para los labios". Como toques finales, Junior Cedeño, Maquillador Internacional de Dior, añade "unos polvos bronceadores, un toque de corrector en el lagrimal, un poco de iluminador en la parte alta del pómulo y una capa de máscara de pestañas". El paso a paso de una rutina exprés con la que sentirte guapa en tiempo récord.

-¿Sabías que si aplicas así tu corrector de ojeras te estás echando años?

¿Las pestañas crecen más si no aplico máscara?

"Hoy en día los laboratorios formulan máscaras de pestañas con activos de tratamiento que cuidan el pelo y la raíz de las pestañas e incluso fomentan su crecimiento", explican desde Dior: "Además, Dior tiene un primer para pestañas, Diorshow Maximizer 3D, que se puede utilizar antes de aplicar la máscara para potenciar el volumen, o por la noche, para cuidar y fortalecer las pestañas durante el sueño". María añade: "Creo que es el momento perfecto para utilizar un buen sérum o máscara fortalecedora que ayude al crecimiento y grosor, ya que estamos en una época en la que las pestañas han encontrado millones de formas de embellecerse", como el uso de extensiones o postizos.

Si se apuesta por el 'no makeup': ¿hay que limpiarse la cara dos veces al día?

En la vida normal, llevar a cabo una rutina de limpieza tanto por la mañana como antes de acostarte es fundamental para mantener la piel bonita. Pero, ¿qué pasa si decides no maquillarte? ¿Es igual de necesario? "Siempre, ya que la piel se ensucia más cuando no llevamos maquillaje", explica la experta de Bobbi Brown. Un ritual que desde Dior han comprobado que marca la diferencia en el aspecto del cutis: "Gracias al Skin Scanner de Dior, un aparato de diagnóstico por imagen solo disponible El Corte Inglés de Castellana, nuestras consejeras de belleza han podido comprobar científicamente la diferencia abismal entre las consumidoras que siguen una rutina de limpieza estricta dos veces al día y las que no son tan disciplinadas". Un hábito que las asiáticas llevan un paso más allá con resultados excepcionales: "La diferencia es aún mayor si comparamos con las consumidoras que siguen una doble limpieza, un método muy común en Asia que consiste en limpiar primero con una leche o un agua micelar, enjuagar y, a continuación, volver a limpiar con una espuma o un jabón facial. La calidad de la piel de estas personas es excepcional".

En resumen, el maquillaje no es la única razón por la que la piel acumula impurezas: "Por la mañana es muy importante eliminar la grasa y el sudor que generamos durante la noche, además del resto de productos cosméticos que aplicamos antes de dormir. Y por la noche, a pesar de no habernos maquillado, la limpieza se deshace de toda la grasita, restos de protección o cremas y suciedad que hemos acumulado durante todo el día", asegura María Rodríguez de la Borbolla, un hábito con el que también conseguirás que cualquier tratamiento que apliques a continuación penetre mucho mejor.