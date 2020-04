Manicura en casa: ¿estás cometiendo alguno de estos 5 errores?

Las sesiones de belleza caseras viven un auténtico boom y muchas aprovechan el tiempo libre para cuidarse con tratamientos que consiguen que la piel o el pelo estén cada día más bonitos. Pero igual que descubriste que si no utilizas las mascarillas faciales adecuadamente es posible que sufras daños colaterales, o que no darte masajes en el cuero cabelludo podría ser lo único que te separa de tener una melena preciosa, también hay ciertos fallos que podrías estar cometiendo en otro de tus rituales beauty caseros, la manicura. ¿Sabes cómo hacértela sin caer en los errores más típicos? Los expertos, una vez más, nos echan una mano y nos cuentan sus mejores secretos, como el tipo de alimentación que debes seguir para que las uñas crezcan más fuertes o por qué no debes limártelas en exceso. Evita estos 5 gestos y acércate (mucho) a la manicura preciosa que luces al salir de un salón profesional.

1. Tu alimentación no es la adecuada

"La deficiencia de vitaminas impide la correcta producción de colágeno y queratina, obstruyendo un adecuado crecimiento de las uñas", explican desde el Salón Noelia Jiménez: "Las uñas están formadas por capas de queratina (proteína), por lo que para mantenerse en buen estado necesitan nutrientes. Algunos alimentos recomendados para mantener unas uñas fuertes son las legumbres, la carne, el pescado, huevos, frutos secos y aceite de oliva". Los expertos de Essie coinciden y aseguran que comer bien es clave para evitar la fragilidad: "Sigue una dieta rica en vitaminas y en minerales como el hierro, el zinc o el calcio, básicos para la formación y el crecimiento de las uñas". Otros factores que debilitan la cutícula son los cambios drásticos de temperatura, el estrés o el uso de productos de limpieza.

2. ¡Cuidado con la lima!

Sin duda, limar las uñas es un paso imprescindible para conseguir la forma que más te gusta y controlar la longitud, pero los especialistas del Salón Noelia Jiménez recomiendan precaución: "Uno de los errores principales es limar las uñas en exceso, dejándolas finas y frágiles. Las uñas deberían limarse comenzando por los lados y hacia el centro, realizando movimientos suaves en una sola dirección. Hay que evitar limar las uñas realizando movimientos de lado a lado, esto separa las capas de la uña y las deja más propensas a astillarse y romperse".

3. Te olvidas de la preparación previa

"Las uñas son propensas a acumular grasa y residuos. Exfolia tus uñas con una lima de cuatro pasos de manera delicada. Si pules tus uñas en exceso puedes debilitarlas y quebrarlas. Recorta con cuidado cualquier padrastro o piel seca con un cortacutículas", nos dicen desde Essie. Un consejo que completan los manicuristas de Noelia Jiménez con el gesto que debes realizar antes de aplicar cualquier esmalte: "Exfoliar las manos, si no tienes un producto específico puedes utilizar la receta de toda la vida: miel y azúcar. No solo tendrás unas manos suaves, si no que las uñas también mejoraran su aspecto porque ayuda a retirar el exceso de cutícula (y padrastros) y favorece la absorción de la posterior hidratación".

4. Falta de hidratación y descanso

"No te olvides de la hidratación diaria, ¡tus uñas estarán radiantes!", exclaman los especialistas de Essie. Una opinión que comparten desde Noelia Jiménez: "Un error que se comete a menudo es olvidar la hidratación. Muchas personas hidratan religiosamente sus manos, pero se olvidan de las uñas". Para remediarlo, masajear aceites nutritivos o fórmulas específicas cada poco tiempo ayuda a que recuperen su brillo y estén siempre en plena forma. Otro error del que muchas son culpables es de saltarse los periodos de descanso: "Ahora que estamos en casa, podemos darle un respiro a nuestras uñas. Descansar de los esmaltes y los quitaesmaltes favorecerá su crecimiento y fortaleza. Pero lo más importantes es la hidratación, no solo de las manos, si no concretamente de las uñas, si no tienes en casa un producto especifico para hidratarlas, puedes utilizar un poco de aceite de oliva".

5. Solo aplicas una capa

Tras preparar la base de la uña con un producto que la proteja como Strong Start de Essie, sus expertos revelan la razón por la que el dos es el número de capas ideal cuando aplicas el esmalte: "La primera capa cubrirá la uña y con la segunda conseguirás una mayor intensidad de color". Además, desvelan el secreto con el ayudar a las más inexpertas: "Si eres principiante, comienza con la mano con la que te sientes menos cómoda para evitar los temblores al principio". Cuando estén completamente secas, aplica una capa de brillo como broche de oro a unas manos preciosas.