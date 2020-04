Bella Hadid sigue los pasos de Rosalía y... ¡se corta el flequillo a sí misma!

Bella Hadid es toda una experta en rescatar tendencias y looks, tanto de moda como de belleza. Y es que, si hace unas semanas la vimos versionando el total look denim que tanto triunfó en la década de los noventa, ahora recuepera un peinado que ella misma llevó antes: el flequillo ladeado. No hablamos de su icónico postizo 'quita y pon' irregular y muy marcado por el que tantas veces se ha decantado, sino que nos referimos a un flequillo 100% real. La modelo ha aprovechado su estancia en casa para demostrarnos que no solo es una profesional encima de la pasarela, sino que también es toda una experta en el manejo de las tijeras. La estadounidense ha convertido su casa en un salón de belleza y, a falta de su equipo de peluquería de confianza, se ha atrevido a cortar su pelo ella misma. ¿El resultado? un flequillo largo y desfilado con raya lateral que le queda genial.

Al ritmo del tema Pérdida de Biig Piig, la maniquí ha sorprendido a sus casi 30 millones de seguidores mostrando el resultado final, además de preguntarles si se dejarían cortar el flequillo por ella. Una encuesta donde, por ahora, el 'sí' va ganado frente al 'no' con un 80% de los votos. Y es que, Bella ha seguido el ejemplo de Rosalía, quien también se ha atrevido con un asombroso cambio de look abandonando su típica raya central, y ha invitado a sus followers a cortarse el pelo igual que ella. La clave reside en escalonar ligeramente los mechones frontales, aunque sin mucha cantidad de pelo para que existan huecos y conseguir un aire desenfadado y casual. Y si todavía no te ha terminado de convencer la idea de probarlo tú misma, Roxana Gutu, directora del salón Lobelia Sagasta, tiene algo que decirte: "es uno de los más favorecedores porque ayuda a equilibrar el rostro, suaviza las facciones y aporta un aire juvenil".

Pero parece ser que sus seguidores no son los únicos que se fiarían de la estadounidense para que les cortarse el pelo, sino que una de sus amigas también se ha puesto en sus manos. "Bueno, Leah me dejó cortarla así que quien votó que no, miradla ahora", ha escrito la modelo junto a un vídeo donde sale ella totalmente concentrada en el corte de su "primer cliente" y, segundos más tarde, orgullosa del desenlace. Después de ver ambos resultados, no nos cabe ninguna duda de que Bella sería una perfecta peluquera, ¿será Gigi su próximo objetivo? En cualquier caso, lo que parece claro es que, a partir de ahora, las tijeras no solo van a ser utilizadas para customizar ropa, también serán las causantes de sus próximos cambios de look caseros.