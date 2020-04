Aprovecha estos días para poner orden en tu tocador: ¿sabes cuándo caducan tus cosméticos?

De todas las cosas productivas que podemos aprovechar para hacer estos días, la de poner en orden nuestro tocador, siguiendo las pautas decorativas de las gurús de belleza, es una de las tareas más divertidas. Pero antes de organizar todas tus brochas, productos de maquillaje y cosméticos de cuidado facial, tienes una misión de lo más importante. Se llama decluttering y consiste en deshacerte de todo aquello que esté pasado de fecha. Según expertos dermatólogos, los productos perecederos pueden tener graves consecuencias sobre nuestra piel y eso es algo que queremos que evites a toda costa. ¿Cómo? Siguiendo los consejos de los profesionales.

¿Cómo sé que un producto está caducado?

Según nos cuenta el Dr. José María Ricart, dermatólogo y director médico de dos grandes clínicas, "los productos dermocosméticos establecen lo que llamamos el PAO (Period After Opening), que te dice el tiempo de vida de ese producto desde que ha sido abierto". Esto está indicado con un símbolo en forma de tarro de crema abierto y se compone de un número y la letra 'M', haciendo alusión al número de meses que tarda en caducarse desde que lo abres por primera vez. ¿Qué sucede si no recordamos la fecha exacta ni aproximada en que estrenamos el producto? Virginia Sánchez, dermatóloga y directora médica de Clínicas Dorsia, señala que "si notamos alteración en el color o el olor, debemos retirarla". Según un estudio al que la doctora hace mención "los cosméticos caducados contienen mayor contaminación por microorganismos [...] pueden contener sustancias que no estaban presentes en el momento de su fabricación y producir dermatitits irritativa, dermatitits alérgica, acné...". Salvo productos cuya fórmula tarda más de 30 meses en caducar, que no están obligados a indicar su PAO, el resto de cosméticos tienen la siguiente vida aproximada.

¿Cuánto duran mis cosméticos?

1. Productos en polvo (sombras, bronceadores, coloretes, iluminadores): de 18 a 24 meses en función de la formulación.

2. Productos en crema (sombras en stick, contorno, bronceador, corrector, iluminador...): De 12 a 18 meses. Además, estos son fáciles de identificar ya que presentan mal olor y una fórmula menos cremosa cuando están pasados.

3. Bases de maquillaje: De 6 a 12 meses. Al igual que sucede con los productos anteiores, cuando caducan se ve claramente en su fórmula ya que se separa, parece oxidada y presenta mal olor. Además, el Doctor José María Ricart nos indica que las bases, y cualquier producto, más susceptibles de caducar prematuramente son "los que están formulados sobre una base acuosa. Por el contrario, los que están formulados sobre una base de aceite, resisten mejor".

4. Labiales: 18 meses los que son en formato barra y unos 12 los líquidos. Una opción para conservar mejor tu labial favorito es meterlo en la nevera. Tal y como recomienda Gato, maquillador oficial de Maybelline, "para que los cosméticos duren más tiempo, mantenlos en un sitio fresco y alejado de la luz".

5. Lápices labiales: Unos 3 años por lo que, según establece la normativa Europea, no necesita tener la fecha de caducidad especificada por tener una duración superior a los 30 meses.

6. Eyeliners y lápices de ojos: Si la fórmula es líquida solo duran 6 meses. Por el contrario, los lápices de ojos clásicos pueden durar hasta 24.

7. Máscaras de pestañas: unos 6 meses, ya que la entrada y salida del oxígeno constante oxidan la fórmula con facilidad.

8. Lacas de uñas: Aproximadamente un año. Sin embargo, cuando un esmalte está pasado de fecha, también se nota en la separación del color, a veces, incluso se presenta en degradado.

También hay que tener mucho cuidado con los productos de cuidado facial que puedan haberse pasado de fecha. En general, y dependiendo de la marca, la formulación y el producto en sí, estas son sus duraciones:

1. Cremas hidratantes, faciales y corporales: aproximadamente un año.

2. Contorno de ojos: unos 6 meses. Además, tal y como apunta el Doctor José María Ricart, "la zona más sensible de la cara son los ojos y un producto caducado puede producir rojeces o una infección bacteriana".

3. Protectores solares: Después de un año, no solo pierden eficacia, tal y como apunta la doctora Virginia Sánchez, sino que son muy perjudiciales para nuestra salud: "Los filtros están programados para penetrar en las capas más profundas de nuestra piel", señala el Doctor Ricart, por lo que te podrás hacer una idea de lo poco recomendable que es usar una crema solar del año anterior.

Limpiar las brochas no es opcional

Una vez te hayas deshecho de todos esos productos que llevaban tiempo pasados de fecha, es hora de prestar especial atención a uno de los mayores focos de bacterias de tu tocador: las brochas y pinceles. Según el Doctor Timm Gouleke, dermatólogo y creador de Royal Fern, "es muy importante hacerlo porque si no pueden aparecer bacterias y provocar granos e impurezas". Raquel González, directora de educación de Perricona MD, secunda la moción "recomendamos lavar bien las brochas una vez a la semana, como mínimo". ¿Cómo? con agua caliente y jabón, según Gato de Maybelline. Además, "una vez secas, aplica un spray de alcohol para eliminar cualquier resto de bacterias", añade.

¿Lista para el decluttering masivo en tu tocador?