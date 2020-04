El entrenamiento viral de 10 minutos con el que por fin tendrás abdominales en verano

Ya quedan pocas personas que no incluyan una sesión de ejercicios diaria en su rutina. El salón o el cuarto de estar se han convertido en gimnasios en miniatura donde prepararte con tiempo para el verano. Y es que, ahora sí que no hay excusas para abandonar tus objetivos porque las cenas o las noches de fiesta no van a boicotear tu plan de fitness. Otro as que tienes en la manga para llegar a la playa con un vientre plano son los vídeos virales que arrasan en internet, en ellos, las chicas fit del momento te demuestran que los entrenamientos exprés son muy efectivos para alcanzar tus metas: como los 10 minutos para unos glúteos de acero con Pamela Reif o el que tonifica el abdomen de Alexis Ren. Si buscas un nuevo reto, te encantará el desafío de 2 semanas creado por Chloe Ting que promete un core más definido en solo 14 días y que ya acumula más de 48 millones de visualizaciones.

Chloe Ting es la youtuber que revolucionó el mundo del fitness con el reto de 2 semanas con el que desafiaba a sus suscriptoras de Youtube a completar una rutina de 10 minutos. Durante el proceso, las que se animaban medían minuciosamente sus progresos y se grababan para enviar el vídeo a Chloe, quien los recopilaba para enseñárselos a todo el mundo a través de su plataforma. Estos 'antes y después' no solo sirven como una motivación muy convincente - por tratarse de casos reales - también han creado una comunidad en la que los que aceptan el challenge se animan entre sí. Si tú también quieres unirte a ellas y de paso conseguir un vientre plano cuando llegue el verano, estos son los 17 ejercicios de 30 segundos que van a ayudarte. ¿Lo mejor? No necesitas equipamiento, solo una esterilla o una superficie acolchada para apoyarte.

Ejercicio 1: 'Leg Raise Clap'. Comienza tumbada boca arriba con los brazos extendidos a ambos lados del cuerpo. Después, eleva las piernas juntas hasta formar un ángulo de 90º con el tronco y da una palmada detrás de los muslos antes de regresar a la posición inicial. Cuando bajes, no apoyes los pies en el suelo y tira de los abdominales para volver a subir.

Ejercicio 2: Abdominales invertidos. La postura inicial es la misma que en el movimiento anterior pero esta vez debes subir y bajar las piernas en bloque y, cuando las tengas arriba, eleva ligeramente la cadera para impulsar los pies hacia el techo.

Ejercicio 3: Plancha Spiderman. Ahora, debes darte la vuelta y colocarte en posición de plancha con el cuerpo apoyado sobre las palmas de las manos y las puntas de los pies. Después, acerca la rodilla izquierda al codo izquierdo, y viceversa.

Ejercicio 4: Escaladas. En la misma postura que en el anterior, acerca la rodilla izquierda al codo derecho, y viceversa. No te olvides de mantener un buen ritmo durante estos 30 segundos.

Ejercicio 5: Giros rusos. Este movimiento es muy bueno para los abdominales oblicuos. Debes sentarte en la esterilla y apoyar las piernas flexionadas sobre los talones. Después, gira el tronco de derecha a izquierda acompañando la rotación con los brazos.

Ejercicio 6: Dentro y fuera. Siéntate y apoya las manos detrás de ti, a ambos lados de los glúteos, eleva las piernas del suelo ligeramente flexionadas y acerca y aleja las rodillas al pecho.

Ejercicio 7: Plancha con giro. De nuevo en posición de plancha, pero con los antebrazos apoyados en lugar de las manos, gira la cadera de izquierda a derecha para trabajar a fondo los oblicuos.

Ejercicio 8: Plancha con apertura. Ahora, colócate en posición de plancha con las puntas de los pies y las palmas de las manos apoyadas en el suelo. Después, abre y cierra enérgicamente las piernas en modo tijera.

Ejercicio 9: Los 100. Esta vez, siéntate y eleva las piernas ligeramente flexionadas a medio palmo del suelo. Después, coloca los brazos extendidos a ambos lados del cuerpo y súbelos y bájalos con movimientos rápidos y cortos.

Ejercicio 10: Abdominales. Túmbate sobre la esterilla con las piernas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. A continuación, flexiona el tronco por el core mientras acercas las manos a las rodillas.

Ejercicio 11: Plancha mixta. Comienza en posición de plancha con las palmas de las manos y las puntas de los pies apoyados sobre la esterilla. Después, apoya el antebrazo derecho y a continuación el izquierdo para luego subir de nuevo apoyando la palma de la mano derecha seguida de la izquierda.

Ejercicio 12: Plancha estática. Ahora, ponte en posición de plancha con los antebrazos y las puntas de los pies apoyados sobre el suelo y aguanta la postura 30 segundos.

Ejercicio 13: Toques de tobillo. Túmbate sobre la esterilla con las piernas flexionadas y flexiona las caderas para un lado y para otro tocando con la mano derecha el tobillo derecho, y viceversa.

Ejercicio 14: Abdominales bicicleta. Esta vez, con cada flexión del core para hacer un abdominal tienes que acercar el codo izquierdo a la rodilla derecha, y viceversa.

Ejercicio 15: Abdominales invertidos con extensión de pierna. El movimiento es el mismo que en el ejercicio dos, pero esta vez debes estirar bien las piernas en el aire cuando vuelves a la posición horizontal.

Ejercicio 16: Abdominales con piernas elevadas. Con el cuerpo todavía tumbado boca arriba, eleva las dos piernas hasta que formen un ángulo de 90º con el cuerpo. Después, flexiona el tronco hasta tocar los pies con ambas manos.

Ejercicio 17: Plancha mixta. Por último, repite de nuevo el ejercicio 11.

¡Has terminado! Chloe recomienda realizar la rutina a diario durante dos semanas para conseguir un abdomen más definido en tiempo récord . Además, para mantener los resultados es importante que el ejercicio siga formando parte de tu vida pasados esos 14 días. A continuación puedes ver el vídeo en el que la youtuber realiza los 17 ejercicios: