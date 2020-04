María Pombo y María F. Rubíes: los trucos de maquillaje que comparten (y los que no)

María Pombo y María F. Rubíes son dos de las influencers más seguidas de nuestro país. Pero el nombre no es lo único que comparten, sino que su estilo, personalidad y naturalidad también es muy similar, algo que ha cautivado a miles de personas. Y, aprovechando que ahora cuentan con más tiempo del que habitualmente sus agendas laborales les permiten, han querido compartir con sus seguidores algo que llevaban deseando mucho tiempo: todos y cada uno de los pasos que siguen en su ritual de belleza diario donde, además de declararse fieles seguidoras de las tonalidades tierra y nude, han aprovechado para desvelar varios de sus tips de belleza más preciados con los que podrás conseguir un make up digno de una alfombra roja sin moverte de casa. ¡Toma nota!

María F. Rubíes lo tiene claro: la piel es la zona del rostro a la que hay que dedicar más tiempo. Y para que quede impecable y “bien jugosa”, recomienda, antes de aplicar la base de maquillaje –sin utilizar brochas, solo las manos-, usar un aceite facial y, por supuesto, un corrector. Una vez que tenemos esta parte terminada, la experta en moda pasa a la zona de los ojos donde, atención, utiliza un lápiz de cejas marrón para pintarse el eye liner, un producto que utiliza para “agrandar y dar más profundidad al párpado”, pero que no marca tanto como un lápiz de ojos. Después pasa al terreno de las sombras, y aquí la influencer reconoce que los tonos tierra son su elección más habitual, apostando por ellos “desde para una boda hasta para tomar algo con amigas”, ya que, al tener una piel morena, consigue el efecto no make up.

El colorete es otro de los básicos preferidos de la madrileña y es que, reconoce que hay días en los que utiliza “dos o tres productos” para conseguir el acabado deseado. Y para potenciar los ángulos y el contorno del rostro, primero se aplica un colorete en crema “porque se queda intacto en la piel y es más duradero”. Después, para terminar de fijarlo, utiliza uno en polvo. Tampoco se olvida del iluminador –en su caso en barra-, que no solo usa para resaltar la luz de los pómulos, la zona del lagrimal o la parte de debajo de las cejas, sino que se lo aplica en el 'arco de cupido' para aumentar, a efectos ópticos, el volumen de los labios.

Por su parte, María Pombo sigue los pasos de su amiga y comienza por la piel, aunque ella se decanta por una crema con color en vez de una base de maquillaje, “porque cuesta menos expandirla por la cara”. Al contrario que María F. Rubíes, Pombo reconoce que al tener el pelo con mechas rubias, no se pinta las cejas para no generar tanto contraste con el tono del cabello, pero sí utiliza una máscara de pestañas transparente para que no se muevan y parezcan más voluminosas. A la hora de aplicar las sombras de ojos, la influencer apuesta por los rojizos y los rosados. Y te preguntarás, ¿por qué estos colores tan vibrantes? Porque, según la experta en moda son tonalidades que le favorecen mucho a sus ojos, a su piel y a su pelo. Además, como super truco beauty, la madrileña aconseja aplicar -con un brocha pequeña y fina- un poco de sombra en la parte de abajo del ojo para dar más profundidad y dimensión al párpado.

Los pasos para aplicar el colorete son muy parecidos a los de su amiga, aunque utiliza unos polvos traslúcidos en las zonas del rostro más marcadas para perfilar. Como no iba a ser menos, Pombo también tiene un secreto de belleza para dar más volumen a los labios: la utilización de un delineador labial, que se lo aplica en la zona superior pero saliéndose un poco del límite y del grosor de su labio. Por último pero, quizá, lo más importante, ambas coinciden en que unas pestañas voluminosas serán siempre las protagonistas indiscutibles del make up, por lo que es muy importante detenerse el tiempo que haga falta para conseguir que queden largas, pero siempre separadas. El resultado será muy favorecedor porque “a efectos ópticos parecerá que llevas extensiones de pestañas”, palabra de influencer.