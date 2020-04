La guía que esperabas para encontrar tu iluminador ideal y aplicarlo como una profesional ✨

Se acerca el vernano y, con él, la necesidad de reducir nuestra rutina de maquillaje a una serie de pasos más fluidos que no carguen tanto nuestra piel. Esto significa que el maquillaje natural vuelve a ser tendencia y que los productos que necesitamos para conseguirlo son menos pero muy específicos. Una forma de lucir una piel efecto 'no-make up' es, por ejemplo, al estilo Buttery Skin. Y sí, lo has adivinado, para ello necesitas el iluminador perfecto, los consejos de experto para elegir el tuyo y una serie de tips de aplicación. ¿Lista para comenzar tu historia de amor con el highlighter?

Cómo elijo el iluminador que mejor le sienta a mi piel

Para empezar, es necesario que conozcas las diferentes fórmulas en las que puedes encontrar un iluminador. Para ello, Cristina Lobato, maquilladora profesional, nos explica lo siguiente: "A la hora de elegir iluminador, busco mantener el equilibrio entre cobertura y luminosidad. Con su aplicación, busco mantener una tez lúcida con aspeco luminoso y jugoso, por eso escojo iluminadores en crema, que aportan un brillo cálido de aspecto saludable". Dicha fórmula, junto con la líquida, asegurará un aspecto más natural sobre tu rostro. Sin embargo, "para un efecto más dramático, escogeremos los iluminadores en polvo, con mayor partícula de pigmento de color", aconseja Cristina Lobato.

En términos de color, lo ideal sería optar por iluminadores que coincidan con el subtono de nuestra piel. El acabado (metalizado, iridiscente o sutil) queda a nuestra completa elección. Tal y como desmiente Laura Boccio en 'mitos de maquillaje que deberías desterrar', no hay un acabado que envejezca o siente mal, solo hay que evitar zonas problemáticas como la zona de las ojeras "o las líneas de expresión".

Cómo y en qué zonas lo aplico

Para esto hemos recurrido a Natalia Belda, maquilladora de celebrities como Blanca Suárez y Anna Castillo. "A mí me gusta aplicar el iluminador en polvo con una brocha un poco más pequeña que la del colorete y justo en el pómulo para que se difumine con este. Y para la nariz, debajo de la ceja y en el lagrimal (algunas veces) con un pincel para difuminar sombras, y así llego bien a las zonas que deseo", explica. El equipo artístico de Fenty Beauty nos da un consejo para conseguir el brillo sutil propio de los iluminadores en crema: "Usa los dedos para calentar el producto en el dorso de la mano antes de tocar la piel". Aunque, si lo que quieres es un brillo marcado y más duradero, "remátalo con producto en polvo" sobre este anterior.

Cómo usar menos producto para un maquillaje glowy natural

Un truco muy extendido en los últimos años es hacer coincidir productos como el bronceador y el iluminador o el colorete y el iluminador. Esto quiere decir que si apuestas por bronceadores con brillo o coloretes de la misma característica, te estarás ahorrando uno de los pasos. En este sentido, ya hay firmas como Charlotte Tilbury que han lanzado una fórmula innovadora que consigue ese híbrido del que hablamos, en este caso, colorete e iluminador. Su creadora lo considera "el secreto para conseguir un rubor radiante", ya que aporta color a las mejillas al mismo tiempo que juega con la luz aportando brillo, que es justo lo que buscamos. "Son lo que yo llamo mis brillos de diva de alfombra roja", comenta.