James Charles, el 'influencer' de maquillaje que ha superado a las hermanas Kardashian

Ni Kylie Jenner, ni Kim Kardashian. El nombre más influyente en cuestiones de maquillaje es... James Charles, un youtuber de 20 años que ha superado a las hermanas más famosas de la telerrealidad. Según un estudio llevado a cabo por la web Flawless.org, James Charles es el 'influencer o celebrity' más buscado en Google para encontrar inspiración de maquillaje. Sí, las Kardashian siguen acumulando cientos de millones de seguidores en las redes y gracias a sus marcas de cosméticos amasan verdaderas fortunas, sin embargo, parece que les ha salido un fuerte competidor. Hace 4 años, el neoyorquino subió su primer tutorial de maquillaje a Youtube y desde entonces ha reclutado a 17,9 millones de suscriptores, casi 10 millones más que los que tiene Kylie tiene en el suyo. ¿Cómo ha conseguido este chico superar a la billonaria hecha a sí misma más jóven del mundo según Forbes? Además de su talento para la belleza y sus looks de maquillaje extremos, James se ha visto envuelto en algunas polémicas con otros pesos pesados de la comunidad beauty, Tati Westbrook y Jefree Star, un conflicto que él mismo explicó en su plataforma a través de un vídeo que ya suma 49 millones de visualizaciones. Así es el influencer que convierte todo lo que toca en viral.

Además de un maquillaje en el que el contouring y las pestañas postizas protagonizan desde los looks de diario hasta eventos de alfombra roja, su pasión por las pelucas es otro de los gustos que comparte con las hermanas Kardashian. Desde que empezara su canal, Charles no ha dudado en mostrar su estilo propio y ya ha colaborado con artistas como Iggy Azalea, Kesha e incluso Kylie Jenner, a quien maquilló para su fiesta de Halloween de 2018. Gracias a su éxito, el youtuber no solo se ha convertido en una de las personas más buscadas de Google superando el billón de resultados en la página, sino que alcanzó el estatus de celebrity cuando el año pasado fue invitado a la Gala Met, la fiesta más importante de la industria de la moda y en la que no contaron, por ejemplo, con Khloé Kardashian en la lista de invitados.

Al igual que las Kardashian, James Charles también tiene ojo para los negocios y hace un par de años creó una paleta de 39 tonos de sombra de ojos junto a la marca Morphe - con la que en 2019 sacó una segunda edición - que se agotó tan solo 10 minutos después de su lanzamiento. De nuevo, una hazaña con la que superó a Kylie, pues los lip kits que la han convertido en billonaria desaparecieron del stock de Kylie Cosmetics 24 horas después de ponerse a la venta. A todos sus triunfos se suma el de que haya conseguido destacar en una industria dominada por mujeres y que millones chicas acudan a él para aprender a maquillarse es un logro reservado a muy pocos, como Manny Gutiérrez, Patrick Starrr, Wayne Goss o Jeffree Star.

Gracias a su talento artístico y a no tener miedo a mostrarse diferente, James ha conquistado a millones de chicas y chicos que quieren saber más de belleza y maquillaje. El youtuber siempre comienza sus vídeos con un enérgico "Hey, sisters!" ('Hola, hermanas' en inglés) y sigue con vídeos en los que aparece maquillándose en un escape room, se atreve con un tutorial en español e incluso se arregla siguiendo los consejos de sus seguidores. Un contenido creativo, variado y muy divertido con el que ha conseguido alzarse como el rey de los gurús de belleza.