Ondúlate el pelo en solo 2 minutos con este tutorial facilísimo

Las chicas de moda las llevan a todas horas y es uno de esos looks camaleónicos que funcionan para cualquier ocasión: desde una boda hasta para hacerte un selfie en casa. Las ondas en el pelo han acabado convirtiéndose en el styling favorito de todas, el problema es que no muchas conseguían el bucle perfecto que transforma por completo una melena suelta. Hasta ahora. Los tutoriales con los que ondularse el pelo sin calor o con la ayuda de un calcetín han arrasado en internet, la prueba definitiva de que la búsqueda del paso a paso más sencillo para dar forma al pelo es real. ¿El último descubrimiento? Un truco que ha arrasado en TikTok con el que crear unas ondas desenfadadas ingresa oficialmente en la categoría de peinados fáciles. En 2 minutos y apto para principiantes: estos son los dos secretos del éxito de este vídeo viral.

El truco es tan fácil que muchas se preguntarán que por qué no se les ha ocurrido a ellas antes. Lo único que hace falta es una gomilla y unas tenacillas. Para empezar, hay que recoger todo el pelo en una cola de caballo a la altura de la coronilla. Después, se divide el recogido en diferentes mechones: más anchos si se buscan ondas más abiertas o más finos si quieres bucles cerrados. Ahora llega el momento de ondular cada sección siguiendo la técnica habitual: enrollando cada mecha alrededor de la tenacilla para crear el bucle. Como consejo profesional, es importante sujetar la onda con la mano mientras se enfría en lugar de dejarla caer directamente, así se mantiene la forma mucho mejor.

Cuando hayas ondulado todos los mechones, tan solo hay que deshacer la coleta y peinar la melena como quieras: si prefieres que el rizo quede más marcado hazlo con las yemas de los dedos y si buscas unas ondas al agua o sutiles apuesta por los cepillos. Por último, le toca el turno a los dos mechones delanteros, los que enmarcan las facciones y ponen el broche de oro al look: coloca la tenacilla a la altura de las mejillas y riza el mechón hacia el lado contrario de la cara para conseguir un acabado perfecto.

No solo este es el tutorial fácil con el que todas aquellas que nunca se habían atrevido con las tenacillas se animarán a probarlas, también es muy rápido, por lo que ya no tienes que reservar media hora de tu día cada vez que quieras llevar el pelo ondulado. Y como la práctica hace al maestro, cuanto más ensayes el paso a paso antes conseguirás un look perfecto, aunque al principio tardes de 5 a 10 minutos, cuando lo hayas repetido un par de veces estarás lista en tiempo récord. Como toque final, vaporiza un poco de laca sobre toda la melena para que el peinado aguante perfecto durante horas.