Copia el método con el que las 'youtubers' ordenan su maquillaje y gana espacio

Hace un par de años, Gisele Bündchen aseguraba que se sentía más feliz gracias a Marie Kondo, la gurú del orden que te anima a deshacerte de todo lo que no necesitas. Aprender a vivir con lo indispensable se ha convertido en todo un arte y optimizar los espacios está tan de moda que hasta surgen métodos con los que organizar tus zapatos en armarios pequeños y muchas influencers enseñan el interior de sus vestidores para dar ejemplo. Si has decidido seguir esta filosofía de estilo de vida y ya has acabado con tu ropero, ¿te animas con los productos de belleza? Te adelantamos que el resultado dejará tus cajones libres de productos que hace meses (o años) que no utilizabas, en tus estanterías encontrarás solo las cremas que te pones a diario e incluso evitarás irritaciones y otros problemas en la piel al deshacerte de fórmulas caducadas. Apúntate a la tendencia del decluttering que ya practican desde hace años las youtubers.

LEE TAMBIÉN: 10 mitos sobre maquillaje que tienes que olvidar ¡ya!

Dani Mansutti, Sophie, Tati Westbrook, Lauren Curtis... si te gustan los tutoriales de maquillaje y comparar distintas opiniones sobre los nuevos lanzamientos de las marcas de belleza, seguro que ya conoces a algunas de las beauty gurus más famosas de Youtube. Millones de personas se suscriben a sus canales y, gracias al contador de visualizaciones, se sabe que los declutterings (del verbo inglés declutter, que significa despejar) son de los vídeos con más éxito. En estas publicaciones, las protagonistas hacen un repaso de su colección de maquillaje o de cuidado de la piel y se deshacen de todos los productos que llevan meses sin utilizar. Gran parte del éxito de los clips se debe a que su colección es tan enorme que tiran, donan o regalan muchos de los descartes, pero también crea mucha satisfacción ver lo ordenado que queda todo tras la sesión de limpieza.

LEE TAMBIÉN: Si siempre te equivocas al dibujar el 'eyeliner' es porque no conoces este truco de Hollywood

Para imitar su técnica, debes agrupar tus cosméticos por categorías: bronceadores, coloretes, iluminadores, máscaras de pestañas, etc. Cuando tengas delante de ti todos los productos de un mismo tipo, comienza la purga. Es entonces cuando debes fijarte en si la fórmula está caducada - viene indicado en el reverso con un icono de un rectángulo que indica los meses que dura en perfectas condiciones (6M,12M...) - si no la usas desde hace tiempo o si el tono nunca fue adecuado para ti. Lo más importante, la sinceridad es clave para no acabar con el mismo desorden que cuando empezaste. Obviamente no necesitarás tanto tiempo como estas influencers ya que tu colección será más pequeña, pero te sorprendería la cantidad de paletas olvidadas que guardas en tus cajones.

¿El resultado? Una rutina de belleza simplificada gracias a que has quitado de en medio todo lo que no utilizabas y ganado espacio extra durante el proceso. "Menos es más, si tienes un baño organizado y limpio con aquellos productos necesarios para ti hará que la nueva rutina de bienestar sea más sencilla y que la estancia se vuelva relajante y agradable”, asegura Amaia Elías, de Amai Studio Interiorismo. Un nuevo enfoque de tu vida con el que disfrutar más de tu rutina de belleza y evitar los posibles problemas en la piel que pueden provocar las fórmulas caducadas. ¿Estás lista para el decluttering?