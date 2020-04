Primero Brooklyn y ahora David, todos copian el mejor truco de belleza de Victoria Beckham

Que Victoria Beckham quiere hacerle la competencia a las Kardashian fue algo que quedó claro en cuanto la diseñadora de moda dio sus primeros pasos en el mundo de la belleza. Kim y Kylie, las, hasta el momento, reinas del maquillaje, vieron como la excantante hacía de una de sus pasiones -el cuidado facial- una ampliación de su imperio. De esta manera, la británica se ha convertido también en uno de los referentes de la cosmética. Algo que no es de extrañar, teniendo en cuenta que los vídeos que comparte hablando de sus rutinas llegan a superar en visualizaciones a sus propios desfiles. Su fama en la industria no se da solo a nivel mundial, también en su casa es quien tiene la última palabra en cuanto a consejos y rutinas beauty. Y es que, teniendo dentro de la familia a una experta, ¿cómo no iban a fijarse en ella el resto de miembros del clan Beckham, incluyendo a su marido?

David Beckham, que fue escogido para representar la metrosexualidad (un cambio en la masculinidad que abre el mundo de la belleza también a los hombres), habría sido influenciado por su mujer hasta el día de hoy en sus rutinas faciales. Por mucho que el deportista sea toda una leyenda del fútbol, tiene claro que en materia de belleza es su mujer quien lleva la voz cantante. ¿Y cómo lo sabemos? Porque le hemos 'pillado' poniendo en práctica uno de los mejores trucos de Victoria: parches para el contorno de ojos. Este tipo de mascarillas nunca faltan en el neceser de la diseñadora, ya que sirve para tratar las arrugas que tienden a salir en esa zona. Y es que esa piel es mucho más fina que la del resto de la cara, la razón por la que tiene a mostrar antes esas pequeñas líneas de expresión.

En las imágenes que ha compartido Brooklyn este jueves recordando a su familia -el fotógrafo se encuentra aislado en Estados Unidos por la cuarentena junto a su novia-, aparece el exfutbolista abrazándole con el reconocible cosmético preferido de su pareja. Unos parches negros de hidrogel de la firma 111 Skin, que reciben el nombre de Celestial Black Diamond Eye Mask. Y es que David también habría querido beneficiarse de los beneficios de este tipo de productos que reducen las ojeras, tratan las arrugas e iluminan la piel.

David no es el único en tomar buena nota de la rutina de belleza de la experta de la casa. Una de las revelaciones más curiosas de la familia Beckham, que descubrimos hace unos meses, fue que Brooklyn ponía en práctica el mismo consejo de su madre apostando también por este tipo de mascarillas. Algo que, como en esta ocasión, sus fans descubrieron con unas fotografías que compartió capturando los momentos más rutinarios que viven en su día a día en la vivienda familiar. Lo que pocos podían esperar es que incluso David formaría parte del club de fans beauty junkie, o adictos a la belleza, de Victoria.

