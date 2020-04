¿Sabías que comer dulces también afecta a tu pelo? 🙊

La alimentación juega un papel fundamental en tu estado de ánimo, tu salud física, la belleza de tu piel... y también en el estado de tu cabello. De nada sirven todos los tratamientos capilares que estás haciéndote en casa si tu dieta contiene un alto porcentaje de azúcar. Sí, como lo lees, los dulces, helados y pasteles que tomas también se reflejan en tu pelo. Tal y como señala Estefanía Mata de las Heras, nutricionista integrativa, "hablamos del azúcar blanco, de la miel..." en definitiva, de la necesidad de eliminar, hoy mismo, todos los azúcares añadidos presentes tu dieta. ¿Por qué? Porque si tu pelo solo crece hasta un largo concreto y se cae más de lo normal, puedes estar fallando en tu alimentación y hay que ponerle solución.

¿Afecta de verdad el consumo de azúcar a la salud de nuestro cabello?

Según los expertos, la respuesta es un rotundo sí, además, respaldado por una razón científica que Estefanía Mata de las Heras y el Doctor Javier Pedraz (director médico de Inspiraya Madrid) nos han dado. Según la nutricionista, "el azúcar es inflamatorio y algo que inflama significa que empeora la circulación". Esto se traduce en una mayor dificultad de la microcirculación periférica, la cual se va viendo empeorada y se debilita, haciendo que aumente la caída del cabello. Teoría en la que coincide el Doctor Javier quien, además, añade como "el azúcar produce andrógenos", los cuales aceleran este proceso. Si tu dieta se basa en un alto consumo de los azúcares de los que hablábamos al principio, lo que sucede es que disminuye la vitamina E plasmática en sangre. ¿Qué quiere decir esto? Según la nutricionista, "la vitamina E nos ayuda a irrigar las mucosas y el cabello se encuentra en una dermis que necesita estar bien nutrida de esa vitamina E para que lleguen todos los nutrientes".

Moncho Moreno, el peluquero de las españolas más famosas, añade que además "los azúcares impiden el control del estrés, el cual es una de las principales causas de la caída del cabello y, lo más importante, impiden la absorción de nutrientes: proteínas, vitaminas, minerales, aminoácidos y, concretamente, las vitaminas B y E, que son clave".

¿Si tomo mucho azúcar deja de crecerme el pelo?

Según la propia experiencia del estilista, sí. La no absorción de los nutrientes afecta directamente al folículo piloso, que es donde nace el cabello, donde está la raíz y "el cabello no consigue engrosarse y crecer con la suficiente fuerza". De ahí que muchas personas noten cómo tienen un largo máximo 'establecido' que nunca consiguen superar. "Cuando los largos no crecen, el problema está en el folículo piloso, que se ha quedado débil y sin fuerza", comenta Moncho Moreno.

¿Cómo puedo recuperar la salud de mi cabello?

Con un cambio en la alimentación, entre otras cosas. El Doctor Javier Pedraz apunta a la necesidad de "crear un hábito de comida saludable, teniendo en cuenta que los alimentos más adecuados son todos los que contengan proteína de origen animal o vegetal. "Estos aportan al organismo y, por ende, al cabello nutrientes esenciales para su fortalecimiento, como la vitamina B12, el magnesio o el cinc". Estefanía de la Mata destaca también la importancia de la cistina, presente en carnes de todo tipo, algunos pescados y lácteos como el queso. Además, la nutricionista apunta a las vitaminas ricas en B5 (cereales integrales, avena...), y otras como la 6, la 3, la B5 y la B7.