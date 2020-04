Alice Campello presenta el truco más rápido para unas ondas surferas perfectas

Además de aprovechar estas semanas para ponernos al día con todas las series y películas que teníamos pendientes, hacer deporte de una manera divertida o atrevernos con nuevas recetas de cocina, también es un buen momento para cuidarnos y mimarnos más que nunca. Por ello, son muchas las modelos e influencers que han aprovechado esta situación para hacer tratamientos de belleza caseros o poner en práctica su destreza como peluqueras aficionadas y probar nuevos looks. Y esto último es lo que precisamente ha hecho Alice Campello. La modelo ha dedicado unos minutos extra a su bonita melena y ha querido compartir con sus miles de seguidores un tutorial sobre cómo hacer ondas surferas de una forma rápida y sencilla en casa.

Aprovechando su pelo natural y recién salida de la ducha, la italiana ha comenzado diciendo que recomienda aplicarse unas gotas de aceite de argán y cepillarse el pelo con un cepillo especial, que evite que el cabello se parta y así protegerlo mejor de las altas temperaturas de la plancha. Cuando esta ya se ha calentado, Alice aconseja recoger el pelo con una goma y solo dejar un pequeño mechón libre para poder manejarlo con facilidad. Ella comienza a ondular el cabello colocando las planchas en el nacimiento del pelo y, a medida que va bajando, las gira hasta que consigue realizar varios giros, todos muy lentos para que la onda se marque bien. Una técnica que debe aplicarse con cada mechón que vayamos soltando del recogido, hasta completar todo el cabello.

El truco final

Por último, Alice recalca que una de las partes en las que más tiempo hay que detenerse para conseguir una ondas surferas perfectas es en el flequillo, y aquí está su favorecedor truco: hay que estirarlo hacia atrás con la plancha al tiempo que se ondula y hacer giros de una manera lenta y suave. Así, además de conseguir las ondas, das un volúmen que hace que el pelo no se te pegue a la cara. Una vez conseguido el efecto deseado, la modelo aconseja que, en el caso de que queramos un look desenfadado, peinemos con un cepillo la melena para que, de esta manera, no queden tan marcadas. Para todas aquellas que quieran lucir pelazo cuando volvamos a salir a la ciudad, practicar en casa estos sencillos pasos -que además solo te ocuparán unos minutos-, será el pasatiempo perfecto si queremos convertirnos en expertas de uno de los beauty looks más de solicitados del verano.