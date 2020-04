Es oficial: Blake Lively es, desde hoy, la peluquera personal de Ryan Reynolds

Nos han demostrado en multitud de ocasiones que la fórmula secreta para mantener una relación idílica es el humor. Desde que Blake Lively y Ryan Reynolds comenzaron su relación, han sido muchas las bromas públicas que se han hecho el uno al otro, algo que a día de hoy, 10 años después, sigue fascinando a sus seguidores. Pero para sorpresa de estos, ayer el actor habló (por videollamada) con el presentador de televisión Stephen Colbert y, además de contarle que está sobrellevando la estancia en casa entreteniéndose con las labores del hogar, sus hijos y la jardinería, desveló que a partir de hoy la actriz se va a convertir oficialmente en su peluquera personal. Y no, esta vez no se trata de otro troleo de la pareja.

Una noticia que no solo dejó impactados a sus followers, sino que asombró muchísimo al propio presentador, a juzgar por su cara. "¿Qué vas a hacer con tus cuidados personales y cómo vas a mantener tu sedoso cabello?", preguntó Stephen. "Por suerte me corté el pelo hace algo más de dos semana y no ha sido necesario tocarlo, pero a partir de mañana, mi cabello quedará en manos de mi esposa", contestó Ryan. Aunque esas fueron las firmes palabras que salieron de su boca, su cara y su tono de voz no transmitían la misma seguridad. Y es que esta no será la primera vez que Blake actúe como estilista personal de su marido: según contó el canadiense, ya lo hizó antes... con un resultado no demasiado bueno la última vez. "El corte duró dos horas y media y el resultado parecía hecho con un mechero y un papel de lija", dijo en tono bromista.

Pero lo mejor es que no tendrás que quedarte en imaginar cómo será esta aventura estilística de una de las parejas más queridas de Hollywood porque, según adelantó el actor, están pensando en compartir a través de sus perfiles sociales un fragmento del proceso del corte para que sus propios seguidores sean testigos del resultado final, algo que ya han hecho otros famosos que han decidido cambiar de look en su propia casa. Es el caso de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, de Ricky Martin y Jwan Yosef y de Gwen Stefani y Blake Shelton, quienes ya han demostrado la confianza plena que tienen en sus parejas al dejar cortarse el pelo por ellas. Ahora es el turno de Blake y Ryan, ¿será está la ocasión en la que la actriz demuestre que tiene la misma buena mano para crear lookazos que para hacer un excelente uso de las tijeras?