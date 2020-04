¿Un festival de fitness... en tu salón? Todo sobre el evento de 14 horas que no te puedes perder

Quedarse en casa, ¿un inconveniente o… una gran oportunidad? Desde luego, para el fitness, la respuesta está siendo la segunda opción. ¿O es que alguna vez habías visto (digitalmente hablando) hacer ejercicio a tantas de tus amigas? Las ventas de zapatillas y mancuernas se han disparado y los salones de media España se han transformado en auténticos gimnasios. Para adaptarse a esta fiebre por el deporte, los profesionales del sector han lanzado entrenamientos online que han inundado las redes durante las últimas semanas. Pero todavía quedaba algo por hacer: un festival de 14 horas en streaming con el que trasladar a tu hogar una de las propuestas healthy más divertidas de los últimos tiempos, las fiestas Clandestine Mood, donde belleza, deporte y comida saludable se fusionan con el espíritu de fiesta y la mejor música. Su creadora, Tammy –a.k.a. La niña del moño-, nos cuenta cómo será este gran evento que se celebrará el sábado 4 de abril y que por primera vez, será gratuito y abierto a quien quiera sumarse.

Posiblemente lo hayas visto en los perfiles de influencers como María F. Rubíes o Lucía Bárcena. Chicas con antifaz entrando a un espacio clandestino -desde una discoteca hasta un loft en obras- para disfrutar de una sesión de entrenamiento muy exclusiva –con unas 50 participantes como máximo y de la mano de profesionales tan conocidos como Magali Dalix- a la que seguía una comida o merienda saludable y una fiesta, DJ incluido. Así son los eventos de Clandestine Mood, un proyecto que Tammy lanzó en marzo del pasado año, en una época de su vida que ella misma explica como nada fácil. “Tras acabar mis prácticas, mi encontré en Madrid sin trabajo, sin poder pagar mi alquiler y viendo que las empresas solo ofrecían becas. Así que, a falta de trabajo, me creé uno. En principio, mi objetivo mantenerme entretenida mientas encontraba otro, pero… ¡boom!”, nos cuenta. Y esa explosión no es otra que la que provocó su entretenimiento, Clandestine Mood, con sus masterclasses secretas y solo para chicas.

Justo un año después del primer evento, y con otros tantos a sus espaldas en colaboración con firmas como Nike y restaurantes como Honest Green o Superchulo, Tammy se disponía a preparar el aniversario de Clandestine Mood –y su transformación en un auténtico club hace una semanas- cuando se proclamó el estado de alarma y nos vimos encerradas en nuestras casas. “Teníamos pensado celebrar un cumpleaños a lo grande para que más gente pudiese vivir la experiencia. Entonces llegó la cuarentena y muchas de las chicas debieron pensar que se quedarían sin party. Pero los hice una promesa: No os quedaréis sin fiesta”. Y la solución fue nada más y nada menos que organizar un festival de 14 horas en streaming.

Desde las 9h30 de la mañana hasta más allá de la medianoche, el perfil de @clandestinemood retransmitirá en directo distintos tipos de entrenamiento –desde yoga hasta HIIT-, tutoriales de cocina saludable a la hora de la comida y la cena, una sesión de peluquería para aprender a hacer las famosas trenzas de boxeadora, una charla sobre la importancia de la recuperación física… y terminará con una discoteca 2.0 a cargo de varios de los mejores dj’s de Madrid, Barcelona e Ibiza. Una macrofiesta Clandestine Mood que además, por primera vez, será abierta y gratuita.

“Ahora más que nunca debemos estar unidos y ser una comunidad. Por eso hemos querido hacerlo abrirlo”, explica Tammy, que, junto a Nike, se ha encargado de seleccionar los mejores entrenadores para que sea un día y una noche únicos. “Esta vez contamos con entrenadores del CLM CLUB, de Nike y nombres internacionales como Diego Calvo”, anuncia. Las sesiones, además, se compartirán en los perfiles de algunas influencers que adoran hacer deporte, como Sonia María Andrés, Sara Baceiredo, Marta Escalante (de Hola Cuore)… o la propia Tammy, que, como demuestra en sus redes, tiene los valores de diversión y vida sana de su empresa como parte fundamental de su día a día, también en tiempos de cuarentena.

Siguiendo el consejos más repetido por los psicólogos últimamente, Tammy nos cuenta que trata de seguir una rutina de entrenamiento en casa parecida a la que tenía antes. “Entreno a primera hora, tras tomarme mi kombucha, porque así me lo quito. ¡Lo cumplo porque me voy poniendo alarmas en el móvil que van sonando cada X tiempo!”. Ella apunta que, aunque estemos en casa, nuestros entrenamientos siempre deberían estar dirigidos por profesionales. También aconseja no obsesionarse: “para mantener la motivación es importante tener objetivos alcanzables, y también saber que el deporte no te quita de disfrutar de una buena fiesta, y si no, que nos lo digan a nosotras…”, se ríe, refiriéndose al festival que ha preparado, en el que el deporte sirve como excusa para la diversión.

“Me encantaría que, después del CLM Festival, alguien dijese: he aprendido hacer una pizza vegana, o simplemente que con la música de los DJ en directo se sintieran por un momento fuera de casa”. Algo que todas necesitamos ahora mismo, en esta situación tan negra para muchos, pero que, como todo, tiene su lado positivo. “Yo creo que es 50% problema, 50% oportunidad para los emprendedores. En mi caso, me han cancelado todos los eventos y, obviamente, he pasado por mi semana de capa caída. Pero creo que es un momento para sentarse, meditar y reinventarse. Siempre he dicho eso de que las buenas ideas vienen de estar fuera de la zona de confort”. ¿La prueba clara? Las cientos de chicas que estas semanas se han reencontrado con el deporte no solo para ponerse en forma, sino, sobre todo, para divertirse y sentirse bien.