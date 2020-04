La guía definitiva para cuidarte el pelo rizado en casa

Antes de que te dé por soltarte el moño de andar por casa y ponerte a experimentar con tu cabello, queremos que leas las recomendaciones de los expertos. Ya sea para mantener a raya la raíz del tinte, cuidar de tus mechas o cortarte el flequillo tú sola, necesitas el paso a paso, la guía y los consejos de estilistas profesionales. De hecho, ya te contamos cómo ellos recomiendan que te cuides el cabello ahora que estás en casa pero, ¿y si tienes el cabello rizado? ¿Te lo vas a cuidar igual que una persona con el pelo liso? Los peluqueros resuelven todas tus dudas, una a una.

Los cabellos rizados, y algunos ondulados, tienden a ser más susceptibles al encrespamiento. Además, la falta de hidratación frecuente y el riesgo de rotura, exige una rutina de cuidado rigurosa. "Uno de los principales riesgos del cabello rizado es que se deshidrate -o que lo hidratemos tanto que quede pesado y el cabello caiga y pierda forma", asegura Eduardo Sánchez, de la Maison Eduardo Sánchez en Madrid. Ante ello, el estilista recomienda aplicar mascarilla dos veces por semana y recurrir a un aceite ultrahidratante de medios a puntas y dejarlo actuar toda la noche. En este sentido, Helena Reyes, Grand Manager de My Organics, sugiere el uso de aceites secos como el de argán o el de neem.

Cómo me lavo mi pelo rizado

Según Caroline Greyl, de la firma Leonor Greyl, "masajea el cuero cabelludo para eliminar el exceso de grasa y alisa el cabello desde la raíz a las puntas. Este movimiento es suficiente para eliminar la suciedad pero sin friccionar el cabello y sin enredarlo. Para terminar, acláralo con abundante agua y escúrrelo con una toalla sin frotar". Sin embargo, es recomendable que el último golpe de agua sea caliente. "Con el pelo rizado debemos evitar el agua fría ya que rellena la cutícula y la endurece", explica Alberto Sanguino, Responsable de Formación de Llongueras. Por otra parte, hay que tener cuidado al lavar el cabello para que no se enrede. Para ello, Helena Reyes recomienda el uso de un champú reparador, "así lo lavaremos y lo trataremos para evitar que se reseque", insiste.

Cómo y cuándo me cepillo los rizos correctamente

Según recomiendan los peluqueros, es una buena idea usar productos sin aclarado para, así, poder desenredarlo cómodamente y, al mismo tiempo, seguir hidratándolo hasta el siguiente lavado. "Les aporta un extra para evitar que se reseque, se encrespe y se quede opaco", añade Helena Ryes. Por otro lado, Eduardo Sánchez asegura que el momento perfecto para desenredar y peinar el pelo rizado es después de lavar y aplicar el acondicionador. Además, "debe desenredarse con un peine de púas. El pelo rizado nunca debe cepillarse con un cepillo. Los cepillos hinchan el cabello y lo dejan abultado". Tampoco recomienda que se haga en seco.

¿Tengo que usar siempre productos específicos para cabellos rizados?

Según Alberto Sanguino, si lo tienes fino y graso, no. Al utilizar productos específicos para cabellos rizados, el pelo se hunde y se alisa. En cambio, si lo tienes grueso y seco, sí es conveniente que sean productos específicos para ayudar a controlar y definir los rizos.

Me quiero cortar el pelo yo sola, ¿cómo lo hago?

No lo hagas. "Cortarse el pelo en casa es altamente desaconsejable porque los cabellos rizados se corta con degradados ligeros y con mucho conocimiento de la técnica para que la melena no pierda peso", apunta Eduardo Sánchez. También Helena Reyes opina que es una tarea muy difícil: "Es preferible usar un aceite para las puntas y así evitarlo durante estas semanas". Con ambos coincide Mónica Ceño, de The Lab Room: "Deberías esperar a poder volver a ponerte en manos de un profesional y dedicar ese tiempo a cuidar de la salud de tu pelo, hidratarlo, mimarlo para que este tiempo de descanso sirva para que recuperes el brillo". Esto incluye que renuncies a las herramientas de calor y que, de necesitar alguna, sea con difusor y aire templado. Aunque lo ideal sería que lo dejases secar al aire.