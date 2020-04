La prueba más divertida de que Brooklyn Beckham confía al 100% en su novia

Pese a que ninguno de los dos supera los 25 años de edad, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz forman una de las parejas de referencia en el panorama social actual. Pero el corazón del británico no es lo único que ha conquistado la actriz, sino que la fantástica relación que mantiene con el resto del clan Beckham también es un hecho. Cumpleaños, comidas familiares, viajes... la estadounidense ya es una más de la familia, una afinidad que supone un gran paso para su noviazgo con el fotógrafo, ya que no todas las mujeres que han pasado por la vida del joven pueden presumir de contar el beneplácito de la mismísima Victoria. Sus algo más de cinco meses de relación les han sido suficientes para crear un proyecto en común, y es que hace unas días conocíamos que viven juntos, de manera temporal, en el apartamento de ella en Nueva York.

Pero parece ser que su pasión por la fotografía y la moda no es lo único que comparten, sino que Nicola ha demostrado tener muy buena mano con las tijeras y ha sido nombrada peluquera personal de Brooklyn. "Mi chica me da un corte", ha escrito el fotógrafo junto a una instantánea en la que aparecían los dos frente a un espejo unos minutos después de que la actriz llevase a cabo el nuevo cambio de look de su novio. Y llegados a este punto pensamos: si el británico es uno de los chicos del momento que más cuida su aspecto físico, ¿cómo es posible que no se haya puesto en manos de un profesional para cortarse el pelo? Pero claro, si tenemos en cuenta la situación atípica que estamos viviendo y que, además, el fotógrafo tendrá plena confianza en su chica -en todos los aspectos-, era de esperar que tarde o temprando esto sucediese.

Y es que la complicidad que existe entre los jóvenes se hace cada vez más fuerte, algo que no dudan en mostrar y compartir a través de sus perfiles sociales con sus millones de seguidores, donde los vídeos y las fotografías demostrando que su conexión va más allá de la pantalla componen sus publicaciones más comentadas. "Mi otra mitad, te quiero", ha escrito el fotógrafo junto a una fotografía donde aparecía fundiéndose en un apasionado beso con Nicola que bien podía haber sido sacado de una película romántica. "Te quiero más allá", ha contestado ella. Y si hoy nos despertábamos con esta declaración de amor, el otro día también fuimos testigos de otro de los mensajes más cariñosos vistos hasta la fecha que, de nuevo, el británico dedicó a la actriz: "Prometo cuidarte siempre y amarte con todo mi corazón". ¿Qué hay más bonito que una historia de amor para alegrarnos el día?