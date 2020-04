¿Necesitas salir a correr? 5 ejercicios con los que desconectar y quemar calorías en casa

¿De verdad todo el mundo está haciendo tanto deporte como parece en las redes? La estancia en casa se ha convertido en la oportunidad perfecta para empezar, por fin, ese plan de fitness que llevaba en la lista de propósitos, como mínimo, desde enero. Y aunque es cierto que los ejercicios de tonificación que inundan vídeos en directo y retos virales son de gran ayuda para mantenernos en forma en este periodo, lo que realmente necesitaríamos para desconectar y sentirnos bien sería una buena sesión de running, spinning o natación... ¿o no? El ejercicio cardiovascular que en nuestra vida cotidiana practicamos casi en cualquier lugar (¡con solo ponerte unas zapatillas puedes salir a correr!) se ha vuelto mucho más complicado en esta situación. Sin embargo, sí existen algunos deportes que podemos practicar en casa para quemar calorías, desconectar (al menos un rato) y liberar de verdad el estrés que casi todos, en mayor o menor medida, estamos sufriendo.

VER: 5 EJERCICIOS CARDIOVASCULARES QUE PUEDES HACER EN CASA

Saltar a la cuerda

Uno de los best sellers de material deportivo de esta cuarentena está siendo, sin duda, la clásica comba. Y es que realmente saltar a la cuerda es una buena forma de hacer ejercicio cardiovascular tan intenso como queramos (según el ritmo de los saltos) y consumir alrededor de 300 kcal en 30 minutos. Además, si nos colocamos en la postura correcta (con la espalda recta y los músculos contraídos), tonificaremos piernas, glúteos, abdomen y hombros. Eso sí, si sufres alguna molestia en rodillas o tobillos, quizá no sea esta tu opción perfecta ya que el impacto contra el suelo podría empeorar la lesión.

Boxeo, kick boxing, body combat...

Este tipo de deportes, que a menudo incluyen algunos minutos de salto a la comba, son una de las formas más completas de entrenamiento. Y no, no necesitas un saco, ni siquiera unos guantes; solo un espacio relativamente amplio para poder golpear al aire sin romper nada. El boxeo y sus derivados son disciplinas muy divertidas que exigen coordinación y concentración (con lo que desconectarás), implican a grupos musculares de todo el cuerpo (brazos, espalda, abdomen, piernas)... y a medida que vayas mejorando y conociendo los movimientos, te harán quemar ¡muchas! calorías: hasta 750 kcal por hora. Decenas de gimnasios están ofreciendo clases online gratuitas y aplicaciones de fitness como la de Elsa Pataky y Chris Hemsworth también las incluyen en sus planes de entrenamiento. Si nunca las has probado, lo más recomendable es que busques un tutorial para principiantes y poco a poco vayas incrementando la dificultad.

Circuitos de cardio con burpees, escalador y jumping jacks

Igual que existen circuitos de tonificación y definición muscular fullbody, hay rutinas de cardio que combinan varios ejercicios con los que acelerar el ritmo cardiaco, quemar grasa y perder peso. Los famosos burpees, escalador y jumping jacks son los más fáciles de hacer en casa, cuando no contamos con la supervisión de un experto ni con material de gimnasio. Normalmente se incluyen en sesiones de entrenamiento por intervalos de alta intensidad con las que acelerar al máximo el metabolismo, pero también puedes hacerlos a un ritmo constante, de forma más o menos pausada según tu nivel, durante un periodo de tiempo más largo. Según la duración y la frecuencia, quemarás más o menos calorías; en cualquier caso, te llevarás el gran beneficio del deporte: sentirte más feliz.