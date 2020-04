Con estos 5 cambios fáciles pasarás de pelo a 'pelazo' en tiempo récord

Cuándo la rutina diaria y frenética marca nuestro día a día, muchas veces no prestamos la atención que nuestro cuerpo necesita porque nos hemos sumergido en una frenética vorágine que hace que nos falten horas para llegar a todo. Pero ahora, las quejas de "no tengo tiempo" han desaparecido asi por completo, y cuidarnos y mimarnos puede ser un buen entretenimiento para sobrellevar la estancia en casa de la mejor manera. Mascarillas para hidratar la cara, una buena manicura de manos y pedicura para adelantarnos a la temporada de sandalias o darnos un baño relajante con sales, bombas de colores o aceites esenciales son algunas de las cosas que podemos hacer durante estas próximas semanas. Pero la piel no es lo único a lo que hay que dedicar tiempo, sino que el pasar de pelo a pelazo es uno de los objetivos que podremos lograr si seguimos algunos sencillos tips.

Y es que el cabello es mucho más que una continuación del cuero cabelludo: marca nuestro estado de ánimo, cómo somos o la imagen que transmitimos a los demás. Por eso es importante sacarle el máximo partido, y gracias a estos cinco trucos es mucho más fácil de lo que pensamos:

Ponernos mascarilla durante todo el día/noche

Tenemos pruebas y ninguna duda de que toda mujer lo ha hecho alguna vez en la vida, pero ahora es el momento de realizarlo de una manera más frecuente. Si buscas un extra de hidratación en las puntas, la zona generalmente más dañada, esta será la mejor opción. Puedes aplicarte el producto antes de irte a dormir, recogerte el pelo con una goma y a la mañana siguiente lavártelo de forma habitual. Si por el contrario, eres de las que prefiere utilizar la mascarilla tras el lavado (un buen truco para melenas muy deshidratadas), puedes ponerla sobre las puntas con el pelo húmedo o una vez que esté seco del todo y dejar que actúe durante todo el día.

Secar el pelo al aire

¿Cuántas veces hemos podido escuchar a lo largo de nuestra vida que cuánto menos utilicemos productos que le den calor al cabello más sano lo tendremos? Incontables. Y ahora que vamos a estar en casa y que no corremos riesgo de resfriarnos es el momento ideal para darnos un tiempo con el secador y dejar que se seque al natural. Podemos usar diademas, horquillas o incluso hacernos un moño, con el pelo todavía húmedo, si queremos más volumen o unas ondas deshechas.

Utilizar jabones naturales

Hidratan el cabello, potencian el color natural, son sostenibles con el medio ambiente, fortalecen el pelo, aportan mayor suavidad y brillo y calman la piel irritada, ¿necesitas alguna razón más para probarlos? Si quieres hacerte con uno de ellos, busca que tengan ingredientes beneficiosos como el amoniaco, aceites naturales y glicerina. Aprovecha estos días de más que vamos a estar en casa para probarlos, tu cuero cabelludo te lo agradecerá.

Aceite de coco para nutrirlo

Sus casi infinitos beneficios lo han convertido en todo un éxito. Salió de la cocina para colarse de lleno en los neceseres y desde entonces se ha convertido en nuestro mejor aliado. Nutre el pelo y la piel de una manera extraordinaria, desmaquilla hasta los make up más resistentes y no contiene productos químicos. Tiene un efecto reparador y revitalizante y lo protege y nutre en profundidad. Podríamos seguir enumerando los beneficios que tiene, pero mejor que lo compruebes tú misma. Ya verás como la sequedad de tu cabello terminará para siempre.

Fuera planchas

Es conocedor por todo el mundo que el uso excesivo de las planchas daña, quiebra y perjudica al cabello, por lo que ahora es el momento de apartarlas de tu rutina y dejar que el pelo sea lo más natural posible. Y para que no entremos en pánico, tenemos que decir que existen varias técnicas para alisar el cabello sin que ocasionen daño. Puedes probar con un champú alisador o aplicar una o dos veces una mascarilla. Si aun así no obtenemos el resultado deseado, siempre podemos secarnos el pelo con aire frío mientras lo peinamos.