10 trucos de maquillaje que nadie te ha explicado y que necesitas poner en práctica ¡ya!

Si eres seguidora habitual de canales de maquillaje y crees tener la teoría más que aprendida, espera un poco antes de confirmar qué cosas haces bien y qué cosas haces mal. Aunque hay quien defiende que en el maquillaje no existen reglas y que cada uno aplica sus propias normas en función de sus necesidades, lo cierto es que muchas veces las gurús virtuales y los maquilladores profesionales se contradicen. ¿A quién hacemos caso? Por suerte para todas nosotras, adictas a la industria beauty, hay 10 trucos de maquillaje que nadie te ha contado pero que tienes que poner en práctica ya porque en ellos sí hay consenso. Por algo se empieza.

10 trucos de maquillaje que tienes que poner en práctica hoy mismo

1. ¿Dónde (y cómo) te aplicas el tester? Las perfumerías y tiendas de maquillaje están abarrotadas de personas que se prueban el tono de la base de maquillaje en la mano, lo cual es un grave error. Grave porque el tono de esa parte de nuestro cuerpo no tiene absolutamente nada que ver con la de nuestra cara. Si ya llevamos maquillaje, tendremos que probarla en la mandíbula, justo donde empieza el cuello. Además, espera un momento a que se seque y comprueba que no es de las que se oxidan. En caso de que así sea, tendrás que buscar otra o escoger un tono más claro.

2. Mejor con luz natural. Aprovecha las horas de luz para maquillarte con la misma. No tiene nada que ver el resultado cuando lo has hecho bajo una luz amarilla o blanca. Tendrás un rango de visión de mejor calidad y captarás posibles imperfecciones o fallos con mucha más facilidad. Si te has pasado con el bronceador o si la base no es de tu tono, por ejemplo.

3. El orden de los factores SÍ altera el producto. Aunque se haya hecho viral que aplicar polvos traslúcidos antes que la base y el corrector consigue una piel efecto 'filtro', la teoría más extendida es que nunca pondremos fórmulas líquidas o en crema encima de las que son en polvo. Es decir, primero aplicaremos nuestro maquillaje fluido y sellaremos con polvos bronceadores, colorete y/o iluminador. Y no al contrario.

4. ¿Contorno o bronceador? Aunque muchas personas confundan ambos productos, lo cierto es que sus tonos y sus finalidades no tienen nada que ver y equivocarse en la elección es un error nada favorecedor. El contorno es, precisamente, para hacer contouring. Es decir, para 'esculpir' el rostro dibujando sombras falsas que, por lo tanto, han de ser de un tono frío. El bronceador, por el contrario, casi siempre es de subtono cálido o neutral. Si es frío, no broncea, contornea.

5. No hace falta estirar el párpado para conseguir el eyeliner perfecto. Más bien todo lo contrario. El párpado móvil ha de estar en su posición habitual para que, de esta forma, dibujemos el delineado sobre la forma que va a seguir todo el tiempo. Si lo estiramos, al soltarlo el trazo no tendrá nada que ver con lo que estábamos buscando.

6. No al pintalabios mate sin exfoliación. Bueno, en general, todos los labiales quedan mucho mejor sobre unos labios previamente exfoliados. Sin embargo, los labiales mate y semipermanentes tienen a resecar la zona mucho más y la aparición de pellejos es más habitual. Si exfolias e hidratas antes de maquillarte, esto no sucederá.

7. Importante: prepara la piel. Del mismo modo que la exfoliación y la hidratación preparan los labios, la piel necesita de una disciplinada rutina de belleza para que el lienzo sea perfecto. Para ello es necesaria una limpieza en profundidad, una exfoliación (al menos una vez a la semana) y una correcta hidratación. Dando todo lo anterior por sentado, te recomendamos también el uso de una prebase adaptada a las necesidades de tu piel. Si tienes los poros muy dilatados, apuesta por una que los difumine, de efecto blurring. Si tu rostro tiende a cosechar brillos constantemente, una matificante. Si tienes la piel seca, una iluminadora...

8. El complejísimo mundo de las pestañas postizas. Aunque parece pan comido cuando ves cómo se las aplican las influencers, es más complicado de lo que parece. Para empezar, tieness que medirlas con el arco de tu ojo. Muchas veces son más largas. Corta sin miedo por donde consideres para que midan exactamente lo mismo. Aplica el pegamento pero déjalo secar un momento. Y, ahora, solo necesitas precisión y paciencia.

9. El shimmer como base está prohibido. Sí cuando vas a conseguir un look a base de sombras de ojos utilizas una sombra de acabado satinado o con partículas de shimmer y luego no te ves tan favorecida como creías, hay una razón lógica: cuando una sombra con este acabado actúa de base, los ojos parecerán estar hinchados y, por tanto, tu mirada aparentará cansancio. Si quieres evitarlo, que el color de base sea mate.

10. Las brochas se lavan, como tarde, cada dos semanas. Por sorprendente que te parezca, uno de los principales causantes de la aparición repentina de acné en el rostro es, nada más y nada menos, que un puñado de brochas sucias. Solo imagina la cantidad de resíduo que acumulan en un solo día (producto, pieles muertes, polvo...) y multiplícalo por la cantidad de días desde la última vez que te pusiste a lavarlas. Realmente, se trata de una cuestión de higiene facial que, a corto y largo plazo, tu cutis agradecerá. Si las usas a diario, lávalas cada semana.