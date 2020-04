De Bella Hadid a Zara, hay un peinado muy fácil con el que estarás guapa al instante

La primera lección del manual no escrito de los peinados infalibles es que no hace falta complicarse para obtener el mejor resultado. Si creías que para darle un toque de estilo a tu pelo tenías que recurrir siempre al alisado con planchas o a las ondas más sofisticadas, ¡te equivocas! Las tendencias, en lo que a cabello se refieren, indican que existe un sencillo truco para que tu aspecto cambie en cuestión de minutos, un peinado fácil que sirve para cualquier ocasión -sobre todo si te tienes que quedar en casa y quieres estar guapa sin esforzarte demasiado-, y con la necesidad de un único elemento: tus manos. Después de que te masajees la cabeza para que tu cabello crezca más fuerte, déjalo secar al aire y hazte varias trenzas finísimas por tu pelo. ¿El requisito? No las ates con una goma al final.

Pensadas para transformar un look de la manera más sútil pero efectiva, las trenzas deshechas se han convertido en la mejor opción para chicas que prefieren la sencillez a la hora de idear su peinado -y no les apetece seguir paso a paso tutoriales complejos-. No hay reglas establecidas, únicamente hay que partir de un pelo con volumen y con cierto movimiento que acompañe a las trenzas. Si quieres que sean el centro de atención, háztelas justo a ambos lados de la cara, como hace Bella Hadid, un peinado que sigue la estética que triunfó en los 2000. Y si buscas que tu peinado suavice tus rasgos y enmarque el rostro, opta por hacerte las trenzas como te apetezca en la parte frontal de la cabeza para que sean más visibles, pero dejando un par de mechones sueltos por el rostro, como propone la firma Max Mara en su desfile de Otoño/Invierno 2020.

Aunque la pasarela propone atarlas con discretos trozos de tela que hacen la función de lazo, el método más eficaz para que las trenzas se mezclen con el resto de tu pelo y creen un look sencillo es dejarlas con efecto deshechas. Es decir, después de secarse al aire y cuando el pelo aún está un poco húmedo, la clave es hacer una trenza muy fina que, con su propia tensión, aguante sin necesidad de utilizar una goma elástica. Además de imponerse como una de las formas más rápidas de hacer que tu melena luzca diferente, este particular peinado tiene el beneficio extra de que encaja tanto en cabellos lisos, como ondulados e, incluso, rizos. Prueba de ello son las propuestas beauty de Zara para esta primavera, en las que las modelos lucen melenas con volumen y rizos XL combinadas con trenzas sueltas.