Si vas a cortarte el flequillo sola, aprende a hacerlo como una profesional

Aunque el corte de pelo de moda y la nueva tendencia en coloración pueden esperar, hay cosas que si pueden ser más urgentes... por ejemplo, el retoque de flequillo. Desde casa, somos capaces de hacer muchas cosas como empezar a mimar a nuestro cabello como se merece, estimular su crecimiento con un masaje en el cuero cabelludo y hasta hacernos las ondas (con calcetines) virales en las redes sociales. Sin embargo, retocar el corte de nuestro flequillo, como el de las mechas o las raíces, requiere de los consejos explícitos de un profesional. Eduardo Sánchez y el equipo de Llongueras te dan las claves para que puedas hacerlo tranquilamente, delante del espejo de tu casa y bajo las indicaciones de los estilista experimentados. Toma nota de todos los pasos:

Lo primero y más importante es que cuentes con buenas herramientas y no, las tijeras de hacer manualidades, las de cocina y las de las uñas no son una elección adecuada. Según Eduardo, "es importantísimo tener unas tijeras específicas y bien afiladas". ¿Por qué? "Porque, si no lo están, cada tijeretazo hará que el pelo vaya hacia atrás y quedará demasiado corto y no controlaremos bien la longitud", apunta. Una vez contemos con el material necesario, es fundamental que el cabello esté seco si no eres una profesional de la peluquería. Según el estilista de la Maison Eduardo Sánchez, "en mojado es más fácil equivocarse con la longitud", por lo que es mejor partir de un flequillo secado al aire sin la ayuda de planchas, ni secador.

¿Cómo me corto el flequillo en casa?

"Primero, peina el cabello con un peine de púas finas. De frente al espejo, busca justo tonde la cabeza se curva, donde se ve más abombada. Ahí es desde donde marcamos el flequillo, separando el pelo en forma de triángulo. Ese triángulo debe comenzar en el centro del tabique y luego llegar, más o menos, hasta las tres cuartas partes de la ceja", comenta Eduardo Sánchez. El estilista, además, señala un detalle importante a tener en cuenta: "Cuanto más atrás se inice la punta del triángulo, más espeso va a ser el flequillo". Decide cómo lo prefieres antes de coger dicha porción. El estilista aconseja que utilices los dedos índice y corazón para atrapar el flequillo entre los dedos y así estirar el cabello. "Usa los dedos para controlar el largo que buscas. El sobrante que queda por encima es lo que tienes que cortar".

Menos es más

Si tienes el flequillo recto y notas que ya está empezando a taparte los ojos, atiende a esto: "lo mejor es cortar lo menos que se pueda, hacer solo el mínimo imprescindible. En ese caso, es mejor usar un peine ancho, evitando el de púas finas, para que no haya tensión en el pelo y quede todo a un mismo largo", apunta Eduardo. De la misma forma, recomienda no excedernos en el corte aunque creamos que sigue estando largo: "es mejor conformarse y volver a cortar pasadas unas semanas".

¿Qué forma de flequillo me corto?

Si no tienes flequillo pero no te importaría estrenar uno estos días (culpamos a Selena Gomez de ello), quítate el moño de andar por casa, toma nota de cuál es el que mejor te sienta según el tipo de rostro que tengas y ponte manos a la obra. El equipo artístico de Llongueras sabe cuál va a quedarte mejor que bien.

1. Si tienes el rostro cuadrado: flequillo cortina. "En el caso de las mandíbulas marcadas, la clave está en atraer la atención hacia la zona de los ojos", aseguran". Además, recomiendan dejar dos mechones largos a ambos lados para suavizar las facciones.

2. Si tienes el rostro alargado: flequillo con ángulo diagonal. Generalmente, la frente es alta y no demasiado ancha y, por eso, ese tipo de flequillo "resaltará las zonas centrales como los ojos y los labios, en lugar de la frente o la parte inferior del rostro.

3. Si tienes el rostro redondeado: flequillo lateral. La frente ancha y la barbilla estrecha también piden a gritos un "flequillo en forma de media luna. Ligeramente más corto por el medio y más largo en los contornos", aseguran desde Llongueras.

4. Si tienes el rostro ovalado: eres una afortunada, pues te quedan bien todos los tipos de flequillo. En todo caso, los estilistas te sugieren que pruebes uno por encima de las cejas pero sin caer en los baby bangs. Esta mezcla entre lo retro y lo futurista queda bien a muy pocas personas y tú eres una de ellas.