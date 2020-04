¿Eres Vata, Kapha o Pitta? Descubre tu tipo de cuerpo y la dieta ayurvédica ideal para ti

"Es que todo lo que como me engorda": esta frase que quizás hayas repetido más de una vez después de una temporada de comidas saludables tiene los días contados. Al menos según la dieta ayurvédica, una filosofía de alimentación que sigue los principios de la ayurveda, la medicina tradicional india. Para los seguidores de este estilo de vida los desayunos saludables que se preparan las chicas fit pueden ser la mejor idea para un tipo de metabolismo... pero una muy mala para otro. Los conocedores de esta práctica procedente de la India señalan a esta forma de alimentarse como una de las bases del bienestar y lo primero que hay que descubrir es cuál es tu dosha, o tipo de cuerpo, y en función del resultado elegirás los alimentos que mejor te sientan. Vata, Kapha o Pitta son las 3 morfologías físicas entre las que debes reconocerte para averiguar cómo tienes que comer para sentirte bien y mantenerte en tu peso ideal.

La doctora Jessica Cording, explica en su libro The Little Book of Game-Changers: 50 Healthy Habits For Managing Stress & Anxiety, las tres tipologías físicas de las que hay que partir antes de poner en práctica los principios de la dieta ayurvédica. Así es como tienes que comer en función de tu dosha:

Vata: te sientes hinchada a menudo

Los Vata son delgados por naturaleza y no suelen tener ningún problema para perder peso. Algunas de sus características según la medicina ayurvédica es que casi siempre pasan frío, se estresan con facilidad y tienen la mente ocupada todo el tiempo. Aunque engordar no sea su preocupación, se hinchan y se sienten fatigados cuando no comen de la forma adecuada, por lo que sus mejores aliados son los platos bien cocinados como guisos o verduras al horno. La comida rápida o los picoteos improvisados no son una buena idea y deben mantenerse alejados de los vegetales crudos o las bebidas carbonatadas.

Kapha: tienes digestiones pesadas

Es el dosha de las personas más grandes y con tendencia a engordar. Suelen tener la espalda y las caderas anchas, además de una digestión pesada y lenta que les ocasiona problemas si no se cuidan. Si perteneces a este grupo y quieres sentirte ligera y saludable, la doctora recomienda los alimentos ricos en fibra como las frutas y verduras, las especias, las proteínas en forma de pescado, pollo o huevos, las semillas o las harinas integrales. Tu talón de Aquiles serían los platos ricos en azúcar, en grasas o con demasiadas calorías.

Pitta: siempre tienes energía

Este es el tipo de dosha que goza de una mejor digestión, tienen una reserva energética que les permite permanecer casi siempre activos y preparados para cualquier aventura. Eso sí, también se enfadan con facilidad y tienen poca cuerda para enfrentar las críticas. Para mantener sus emociones equilibradas y sentirse bien por dentro y por fuera, los Pitta deben evitar el café, las comidas picantes y los platos ácidos. Sus aliados serán los ingredientes con un alto contenido en agua como el pepino, los vegetales y las frutas como el melón, la sandía o el coco.

Ayuvédica sí, pero con cabeza

La experta avisa de que mientras que seguir estas indicaciones puede ayudarte a regular tu digestión y a sentirte mejor, también avisa de que los extremos nunca son saludables. Es decir, aunque los alimentos recomendados sean tus aliados, no puedes preparar tus platos tan solo con ellos, sino hacer que deben formar parte de una dieta completa y equilibrada. Además, su enfoque de esta filosofía admite la prueba y el error: "Si te das cuenta de que no te sientes bien cuando comes según tu dosha, debes honrar a tu cuerpo y cambiar tu plan de alimentación hasta que lo hagas". Como último consejo, la doctora Cording asegura que muchas personas se sienten identificadas con más de una dosha y que por eso se debe consultar con un especialista en la ayurveda para dirigir tus esfuerzos por el camino correcto... como en cualquier otra dieta.