¿No conoces a los 'BTS'? Descubre las claves de maquillaje de la 'boyband' con la piel de cristal

No es la primera vez que Corea del Sur se convierte en el lugar desde el que surgen las tendencias de belleza más punteras. Las BB Creams, los formatos de maquillaje cushion o las mascarillas de tejido son solo algunos de los descubrimientos que el país de Asia Oriental ha regalado a Occidente. Y ahora llegan los BTS, una banda de K-Pop (pop coreano) que triunfa en todo el mundo y cuyos integrantes se han convertido en auténticos ídolos para millones de personas. Además de su música, el look de belleza de estas 7 estrellas de la canción es otra de las claves de sus actuaciones, un maquillaje hipnótico en el que destaca una piel ultra luminosa. Junior Cedeño, Internacional Make Up Artist de Dior, nos explica cómo conseguir el aspecto impactante de los chicos de moda.

Cuidar (mucho) la piel

Suga, Jungkook, J-Hope, RM, Jin, V y Jimin, los protagonistas de la boyband que parece dispuesta a repetir el éxito de otros grupos como los 'Backstreet Boys' o 'N'Sync', siempre tienen un cutis tan luminoso que crean una atracción absoluta entre su rostro y el flash de las cámaras. "Antes del maquillaje, es importante lucir una piel impecable, fresca, sana y luminosa. En Dior hemos podido comprobar una gran diferencia de luminosidad y perfección del grano de piel entre la gente que lleva una rutina de limpieza muy estricta y la gente más laxa en este aspecto. Por tanto, es primordial desmaquillarse y/o limpiarse la cara cada noche y volver a hacerlo a la mañana siguiente, para retirar todas las impurezas acumuladas durante la noche por la propia actividad de la piel", aconseja Junior antes de empezar con la rutina de maquillaje en sí. Para potenciar los resultados, el experto apunta a las mascarillas de efecto hidratante y a los sérums iluminadores como los dos productos imprescindibles para conseguir una glass skin.

Binomio de texturas: mate y luminosa

"Como la mayoría de la población asiática, el efecto que buscan estos chicos con el maquillaje es sublimar la tez y, a la vez, aportar relieves donde no los hay. Por lo tanto, alguna de estas técnicas podría ser útil para un rostro caucásico con pocos ángulos, que quiera esculpir sus rasgos", nos cuenta Cedeño sobre cómo jugar con texturas luminosas y opacas para dar profundidad a la superficie de la piel: "La técnica se basa en dividir la cara en dos zonas: el centro o zona T (centro de la frente, nariz y barbilla) y los laterales. En regla general, vamos a aplicar texturas mates en el centro y texturas luminosas en los laterales, con alguna pequeña excepción". Gracias a este truco profesional, se destacan los pómulos, la barbilla, la frente y el centro de la nariz y se deja la zona del contorno en un segundo plano.

Además de utilizar una prebase matificante en el centro de la cara y otra luminosa en el contorno, se repiten los mismos pasos con la base de maquillaje: "Nos permite centrar la base mate en la zona T para evitar brillos a lo largo del día - porque no es lo mismo el glow que el brillo producido por la grasa de la piel -, y luego aplicar la base glow en los laterales". A continuación, el iluminador va a convertirse en el gesto más importante para imitar a los BTS: "Con la ayuda del pincel iluminador Dior Flash Luminizer, depositamos una gota de producto en todas las zonas donde queremos aportar un extra de luminosidad, y ya veréis que incluye también la zona T: parte alta de los pómulos, puente de la nariz, arco de Cupido, centro de la barbilla, parte superior del nacimiento de las cejas (cerca del entrecejo) y arco ciliar", explica Junior Cedeño, quien aconseja difuminar el producto con la yema de los dedos o con una brocha limpia y sellarlo con otro iluminador, esta vez en textura polvo.

Labios en degradado

"Hay que recordar que en Asia los labios finos son un atributo de belleza, por lo que siempre tienden a achicarlos, desdibujando el contorno. Para ello, se aplica un toque de pincel iluminador sobre toda su superficie, borrando todo el labial para que sólo se quede la mancha del centro, manteniendo a la vez un acabado ultra glow", nos cuenta Junior, quien explica el paso a paso para lograrlo: "Para conseguir ese rosa bebé degradé, la técnica consiste en aplicar un tinte como Dior Lip Tattoo en el centro, cerrándola en forma de boca de piñón para maquillar solo el interior". El bálsamo labial será el toque final con el que mantenerlos hidratados durante todo el día.

Cejas siempre rectas

"Otra peculiaridad de la cultura asiática es que las cejas tienen una importancia mucho mayor que en Occidente, dado que aportan hasta información de la clase social a la que se pertenece. Por lo general, se llevan rectas y todo maquillador que se precie debe saber, ante todo, cómo diseñar unas cejas perfectas", nos revela el maquillador, quien también cuenta la anécdota de que allí muchas chicas se las afeitan por completo para poder redibujarlas libremente.

Por último, ya es de sobra conocido el poder que tiene la sombra de ojos dorada para conseguir una mirada más descansada y abierta. El truco para lograr todos estos beneficios es el que también ponen en práctica las estrellas de 'K-Pop', aplicar un pigmento reflectante en tonos champán, perla o dorado desde la mitad del párpado móvil hacia el lagrimal. Para dar profundidad a la mirada y difuminar otro color bronceado o cobrizo en la mitad exterior del ojo. El punto final de un look natural centrado en el cuidado con el que tener la piel más bonita que nunca.