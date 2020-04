Entrenar con Elsa Pataky y Chris Hemsworth ahora es ¡gratis!

No es la situación perfecta para nadie, pero artistas, plataformas de streaming y gimnasios -entre otros tantos- nos la están haciendo bastante más llevadera. Con contenido gratuito online (desde conciertos hasta entrenamientos y sesiones de yoga) u ofertas en sus suscripciones, son muchos quienes se han sumado a hacer que el #YoMeQuedoEnCasa sea un periodo útil, divertido y, por qué no, la mejor oportunidad para ponerte definitivamente en forma. Los últimos en poner su granito de arena han sido Elsa Pataky y Chris Hemsworth: la pareja anunciaba hace unas horas que su aplicación de fitness y vida saludable, Centr, estará disponible de forma gratuita durante seis semanas.

Desde hace años, Elsa Pataky se ha establecido como una gurú de la vida sana y el deporte. Los dos libros que lanzó en 2014 y 2017 con el entrenador Fernando Sartorius (Intensidad Max y Desafío Max) sumaban hace unos meses una tercera publicación, Strong: How to eat, move and live with strength and vitality (Fuerte: cómo comer, moverte y vivir con fuerza y vitalidad), que confirmaba su estatus de referente en el tema. Su marido, Chris Hemsworth, comparte con la actriz española esta forma de pensar y vivir basada en la alimentación consciente, el deporte y el bienestar (personal y del planeta) por encima de cualquier otra cosa. Una filosofía que, según nos contaba, es la que domina en Byron Bay (Australia), donde residen, y que han querido transmitir a todo el mundo a través de una aplicación llamada Centr.

El pasado febrero, Chris y Elsa lanzaban una completísima aplicación para ayudar a ponerse en forma y sentirse mejor a los millones de seguidores que acumulan entre los dos. Una plataforma con un precio de suscripción de 26,99 euros al mes (o 190,99 euros al año) que ahora, y durante las próximas seis semanas, podrás ahorrarte gracias a la iniciativa de la pareja. Solo necesitas registrarte a través de la página web (centr.com) antes del 31 de marzo para acceder a la oferta y entrenar gratis de su mano, ya que ellos mismos protagonizan algunos de los vídeos.

El contenido se articula en tres planes: perder peso, tonificar y definir, y ganar músculo. Según sea tu objetivo principal y tu disponibilidad para entrenar (¡aprovecha la estancia en casa y hazlo a diario!), la aplicación te ofrecerá un calendario de deporte y dieta que incluye sesiones dirigidas y libres de distintas disciplinas (desde circuitos de HIIT hasta boxeo), recetas de platos principales y aperitivos (todos súper apetecibles y con una completa descripción nutricional), y artículos de inspiración y motivación. Además, la aplicación ofrece vídeos de yoga y meditación guiada -en alguno de los cuales aparece Elsa Pataky- y una sección, especialmente útil ahora mismo, que elabora tu lista de la compra según el menú que planees seguir a lo largo de la semana. ¿Necesitas algo más para convertir las próximas semanas en la etapa más healthy de tu vida?