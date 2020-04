Hailey Baldwin explica a Miley Cyrus cómo lograr el maquillaje perfecto para un viernes por la noche

Los conciertos virtuales, los cursos, charlas y podcasts que algunas firmas de moda están lanzando para hacer más llevadera la cuarentena o los retos virales con los que practicar deporte no te dará pereza son algunas de las propuestas que se están viendo en los últimos días en las redes sociales. Estas plataformas se han convertido en algo imprescindible (más que antes si cabe) para mantener el contacto de la manera más fácil y para evadirse en cualquier momento del día. En Estados Unidos, Miley Cyrus ha sido de las primeras en demostrar una vez más su ingenio lanzando un programa en directo en su perfil de Instagram, bautizado como Bright Minded. Comenzó su emisión cuando se inició el confinamiento en su ciudad hace una semana y desde entonces ha charlado con invitados como Demi Lovato, Ellen Degeneres, Rita Ora, Jeremy Scott o Hailey Baldwin. Con la modelo llevó a cabo una divertida clase de maquillaje donde las dos celebrities demostraron lo bien que se llevan. Esto es lo que aprendimos del tutorial, donde Hailey explicó el look de belleza que llevaría en un viernes por la noche.

Tres niveles de sombras 'nude'

Al comienzo de esta particular masterclass, Hailey comenta que habitualmente no lleva demasiado maquillaje, aunque sí invierte mucho tiempo en el cuidado de su piel. "Realmente, aunque tenga una cena, o salgo un viernes por la noche a tomar algo, no soy el tipo de chica que está delante del espejo 45 minutos maquillándose (...) me gusta más el maquillaje natural", explica a Miley antes de iniciar el tutorial.

En primer lugar, con el rostro limpio, comienza a maquillar los ojos con una paleta de Bare Minerals de varias tonalidades nude y tierra. El primer paso consiste en aplicar la sombra más claro, un beis casi blanco, por todo el párpado superior y a continuación añade un rosa suave y, por último una sombra color tierra. Para lograr un acabado ahumado, aplica la última sombra en el párpado inferior, difuminándola con un pincel. Como toque final, la máscara de pestañas.

Iluminador sí, pero en formato crema

Una vez maquillados los ojos, siguen con el resto del rostro. Amante del maquillaje natural, Hailey prescinde de la base de maquillaje y aplica directamente polvos bronceadores en el rostro. Después, sube el rubor de las mejillas con un colorete rosa natural. Y como tercer paso, su producto imprescindible, el iluminador: "si no tengo tiempo y tengo que salir, uso iluminador y máscara", sus dos básicos infalibles. El iluminador que escoge es un producto en formato crema y color bronce que aplica con pequeños toques en el tabique de la nariz, la parte alta del pómulo y el arco de Cupido.

Labios 'rouge' VS 'nude'

Para completar el look de belleza, Miley apuesta por unos labios rojo brillantes. La cantante explica que lleva dos años utilizando el mismo labial. Antes de aplicar la barra, perfila el borde con un lápiz, ya que al tener la forma de los labios muy redondeada, de esta manera consigue definirlos mejor, según ella misma explica. Frente al rouge de la artista, Hailey sigue su fórmula habitual con un labial marrón nude, uno de los tonos que más utiliza en sus apariciones públicas.

Mientras se maquillan, Miley y Hailey charlan como dos amigas delante del espejo y, entre truco y truco también tienen tiempo de contar alguna que otra anécdota. Por ejemplo, la cantante de Slide Away, confiesa cuál es el look de alfombra roja que menos le gusta, desde el punto de vista del maquillaje: "El de los Grammy de 2008, con las cejar súper finas y los ojos delineados de negro", cuenta en el vídeo, que ya acumula casi tres millones y medio de reproducciones y centenares de comentarios.