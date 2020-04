El desayuno de las chicas 'fit' con el que quemarás más calorías durante todo el día

El refranero aconseja eso de que hay que desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Pues bien, a raíz de un nuevo estudio, este mantra que guía las porciones de comida que se sirven en el plato según la hora del día cobra más sentido que nunca. La revista especializada Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism ha publicado un estudio en el que se investigaron los hábitos alimenticios de un grupo de personas y la conclusión no dejaba lugar a dudas: aquellos que disfrutaban de un desayuno abundante y una cena ligera quemaban más calorías a lo largo del día, en concreto más del doble que los que no lo hacían. Gracias a esta fórmula probada científicamente, se consigue perder peso sin pasar hambre. Si además comes ingredientes saciantes nada más levantarte, como hacen las supermodelos Josephine Skriver y Jasmine Tookes, no tendrás hambre hasta la hora de la comida.

Las semillas de chía son las protagonistas de estos 4 desayunos que las modelos han compartido en sus redes. Este ingrediente es uno de los conocidos como superalimentos y tienen la capacidad de absorber hasta un total de 10 veces su propio peso en agua, lo cual logra que te sientas más saciada inmediatamente después de comerlas. Otra de las propiedades que las convierten en grandes aliadas para perder peso es que reducen los antojos, sobre todo de comer dulce, un beneficio que al combinarse con una dieta saludable, reduce la ansiedad cuando se busca perder peso.

Si necesitas más razones para convencerte de que estas 4 recetas avaladas por Jasmine y Josephine merecen la pena, el resultado tan espectacular y colorido que tienen una vez terminadas las convierten en un placer para la vista cada mañana y también para tus seguidores cuando las compartas en tus redes. Este es el paso a paso apto para principiantes con el que empezar a cuidarte con los platos saciantes que también te ayudan a adelgazar.

Receta nº 1: el 'pudding' quemagrasas

Para preparar esta primera propuesta solo necesitas dos cucharadas soperas de semillas de chía, una chucharada pequeña de canela en polvo y un vaso de leche de almendras. Después, deja reposar la mezcla hasta que adquiera una textura consistente y, como toque final, añade nueces trituradas y unas rodajas de plátano. En este plato se unen tanto el poder saciante de la chía como las propiedades termogenéticas de la canela, una especia que aumenta la temperatura corporal y potencia la capacidad del organismo de quemar calorías hasta horas después de haberla consumido.

Receta nº 2: la opción saludable para golosas

Esta vez tienes que mezclar dos cucharadas de semillas de chía, una cucharada de jarabe de arce, un vaso de leche de coco y dejar que todo repose de nuevo hasta que el superalimento se hinche y aporte textura al pudding. Para terminar, añade una mantequilla de frutos secos (como de cacahuete o almendras) y unos dados de coco. A los beneficios hidratantes del coco y los saciantes de la chía se unen los del jarabe de arce, una alternativa healthy al azúcar blanco, con más nutrientes y la mitad de calorías.

Receta nº 3: una combinación adelgazante

A las dos cucharadas de semillas de chía le añades azúcar de coco, clavo, canela y jengibre en polvo y leche de almendras. Cuando se asiente tan solo tienes que colocar una ramita de canela, nueces pecanas y mantequilla de almendras. Esta mezcla con la que seguro que mantienes el apetito a raya hasta la hora de sentarte a comer no solo potencia la quema de grasas si después optas por una cena ligera como dice el estudio, la combinación de canela y jengibre también ayudan a adelgazar por sus propiedades termogenéticas.

Receta nº 4: el postre sin remordimientos

Como las otras tres, la última variante comienza con las dos cucharadas de chía que esta vez se mezcla con una cucharada de extracto de vainilla, medio vaso de leche de coco y otro medio de leche de almendras. Cuando adquiera el grosor adecuado añade mermelada de frambuesas, fresas troceadas y almendras. ¿El resultado? La alternativa más saludable a una deliciosa cheesecake que se puede tomar como primer plato del día o como broche de oro a una comida especial. No te pierdas este detalle dulce que también te aporta nutrientes, ácidos grasos esenciales antienvejecimiento y antioxidantes que mantienen la piel luminosa.