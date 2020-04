Si eras fan de High School Musical, Vanessa y Ashley te invitan a bailar con ellas

Si ya de por sí las redes sociales son un factor fundamental en nuestro día a día, ahora que estamos en casa, su uso se multiplica y se extiende por momentos. Una oleada de celebrities ha sacado todo ese tiempo del que no disponen normalmente, cuando sus agendas laborales rebosan proyectos, para acercarse e interactuar más con sus millones de seguidores. Algunos han optado por tirar de hemeroteca y compartir fotos antiguas en familia, otros han empleado tiempo en la cocina subiendo recetas caseras y muchos han puesto en práctica sus habilidades sumándose a la fiebre de los challenges, que tan popular se está volviendo estos días. Aunque han sido muchos los famosos que se han unido a estos divertidos retos, Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale han sido una de las parejas más sorprendentes rememorando una de las canciones más famosas de High School Musical e invitando a su ejército de followers a poner en práctica la coreografía del musical.

Las actrices que dieron vida a Sharpay y Gabriella han demostrado que el fenómeno musical sigue muy presente en sus vidas catorce años después de su estreno. Menos de treinta segundos le han sido suficientes a Ashley para activar la vena nostálgica de sus seguidores al interpretar una de las canciones más famosas de la película: We are all in this together, una coreografía mediante la cual la actriz invita a que todos sus followers representen desde su casa, y así poder hacer ejercicio de una forma más divertida y distinta a la habitual. Unas horas más tarde, Vanessa ha puesto el broche final al reto promovido por su compañera de reparto, aunque de una forma muy distinta: sentada en una silla y cantando el single mientras bebe vino, así ha decido la californiana divertirse durante la cuarenta y anunciar su entrada triunfal en Tik Tok.

Ambas publicaciones se han llenado de likes y comentarios en cuestión de minutos y, aunque todavía no sabemos si algún otro protagonista de la película se unirá al reto, lo que sí es seguro es que muchos de sus followers ya se han puesto manos a la obra y no tardarán en compartir sus coreografías mientras interpretan alguno de los míticos temazos de High School Musical, lo que ha demostrado que este fenómeno musical sigue vivo y, que el hecho de tener que estar en casa, no impide que sus fans recuerden una de las películas que marcaron su adolescencia a través del baile.