Esta es la receta détox más compartida de Pinterest en 2017

Podríamos hablar de 2017 como el año healthy. Sí, nos preocupa la salud. Según datos de un estudio elaborado por TNS para Google, un 70% de los españoles hemos buscado información relacionada con dietas saludables, comida orgánica y productos sin azúcar. Y casi un 100% de los usuarios de Internet se interesan por el tema al menos una vez a la semana. Además de los desayunos détox con los que no temer a la báscula durante la Navidad o algunos hábitos que ayudarán a evitar hacer dieta, las recetas détox son las más buscadas. Y es lo que diferencia a este año del resto es que no queremos adelgazar (o no solo), sino integrar en nuestra vida sencillos pasos que nos hagan estar mejor tanto por dentro como por fuera.

Muchas modelos ya han confesado que purificar el organismo con recetas détox, al menos una vez por semana, es uno de sus trucos de belleza más importantes. Y aunque dentro del sector de los nutricionistas hay opiniones encontradas de expertos que apoyan estas medidas y otros que aseguran que nuestro cuerpo no necesita “limpiarse”, casi todos reconocen que una ayuda externa nunca está de más. Tal vez por eso un caldo depurativo de verduras y ternera se ha convertido en la receta más compartida de Pinterest de 2017, con más de 39.000 likes y compartidos.

Los beneficios de esta receta, además de ayudarnos a sentirnos más ligeras, son múltiples. Es un caldo rico en minerales y ayuda a mejorar tanto la digestión como el sistema inmune -es un buen aliado contra los resfriados y la gripe-. Además, al tener huesos de ternera como uno de los ingredientes principales, ayuda a combatir la inflamación intestinal y es una fuente de diferentes nutrientes.

Cómo se prepara

Aunque sea un proceso algo largo, preparar la receta es, en realidad, muy sencillo. Si quieres copiar a las miles de personas que ya lo han hecho, necesitarás: 4 huesos de ternera, 12 tazas de agua, dos cucharadas de vinagre de manzana, una cebolla mediana, una taza y media de zanahorias picadas, una taza y media de puerros picados, 3 hojas de laurel, tres ramitas de romero, 6 dientes de ajo y una cucharadita de pimienta negra. Y estos son los pasos a seguir:

1. Precalienta el horno y tuesta en él los huesos durante unos 40 minutos.

2. Cuando estén cocidos coloca los huesos en una olla grande, cúbrelos con agua, agrega el vinagre y déjalos reposar unos 30 minutos.

3. Agrega las verduras cortadas a la olla y déjalas hasta que hiervan. Baja la temperatura y deja que se cocinen a fuego lento durante dos o tres horas. Ve quitando la espuma que se forme en la parte superior.

4. Para que el caldo se impregne de toda la sustancia de los huesos, recomiendan dejarlos 48 horas sumergidos si son de ternera y 24 horas si son de pollo. Después solo tienes que retirarlo y colar el caldo resultante.