El inesperado truco de la melena de Gigi Hadid: ¿3 días sin lavarse el pelo?

Su larga y ondulada melena dorada al más puro estilo californiano es una de las señas de identidad de Gigi Hadid. La modelo posee uno de los cabellos más bonitos y envidiados del momento, y esto no es, ni mucho menos, producto del azar. Y es que cuando eres una supermodelo como ella, el cabello ocupa el número uno en la lista de tus prioridades de belleza, sobre todo si tenemos en cuenta que está sometido a muchísimas agresiones externas (rizadores, planchas, tintes...) y siempre debe verse perfecto. Ahora sabemos lo que muchas nos moríamos por saber: cómo lo consigue Gigi Hadid.

Una vez más, la clave está en el todopoderoso aceite de coco. El producto que también ha confesado usar Josephine Skriver para desmaquillar su rostro es uno de los aliados de la modelo californiana para embellecer su melena. Nada de carísimos acondicionadores ni champús de alta gama. El secreto de la melena de Gigi Hadid es algo tan sencillo como aplicarse aceite de coco y dejarlo actuar tres días, sin lavarlo. La prueba de que funciona es que jamás hemos 'pillado' a Gigi en un bad hair day.

"Cuándo tengo tiempo libre, me pongo aceite de coco en el pelo, lo recojo en un moño y no lo lavo. Te puedes duchar, evidentemente, pero tan sólo tienes que mantener el cabello con el aceite de coco durante tres días con un recogido alto. Para retirarlo, primero aplica el champú (sobre el cabello seco), después enjuágalo, y después vuelve a aplicar champú. Si primero aplicas agua, el champú no penetra bien y tu cabello todavía estará graso", explica Gigi. ¿Creías que los moñitos altos que tanto ella como su hermana Bella lucen habitualmente eran una elección arbitraria? Tal vez tengan que ver con este secreto de belleza tan sencillo de imitar.