La chica que podría estar inspirando los cortes de pelo de Elsa Pataky y Dafne Fernández

Si aún no conoces a Taylor LaShae deberías quedarte con su nombre. O mejor dicho, deberías quedarte con su corte de pelo. Esta actriz, it-girl y modelo franco colombiana podrías ser el motivo por el que cada vez más actrices estén cambiando su larga melena por el bob shaggy. ¿La última? La española Dafne Fernández.

Por sus fotos, su forma de enseñarnos las últimas tendencias o simplemente porque nos sentimos identificadas con ellas, todas seguimos en Instagram cuentas de chicas de todo el mundo, a modo de moodboard. Algo que, creamos o no, también hacen nuestras famosas.

Una publicación compartida de Taylor LaShae (@taylorlashae) el 1 de Oct de 2017 a la(s) 2:40 PDT

Si hace unos meses Elsa Pataky presumía en redes de una melena más corta de lo habitual, esta vez ha sido Dafne Fernández la que ha apostado por un nuevo corte bob. Una tendencia capilar, tras la que podría esconderse Taylor LaShae. Si miramos con detenimiento las cuentas de Instagram de las actrices españolas, ambas siguen a la modelo franco colombiana, instalada, desde hace unos meses, en Australia.

Pese a que la melena bob no es una tendencia nueva -quién no recuerda el corte de Rachel, en Friends, LaShae ha conseguido que mucha mujeres le pierdan el miedo a la tijera. Sus 244.000 seguidores lo tienen claro: su particular melena afrancesada convence. ¿Su secreto? Peinarla un poco al salir de la ducha, no usar ningún producto para darle textura, secarla un poco y colocar un rato un sombrero para que de forma al flequillo. Sencillos pasos con los que tú también podrás conseguir este efecto tan natural.