Cuatro maquillajes de revista para tu próxima noche de fiesta

Navidad es sinónimo de magia y de fiesta. Por eso, es el momento perfecto para experimentar con nuevas tendencias de maquillaje que pongan la nota exacta de fantasía en tu estilismo. En el número H!FASHION de diciembre encontrarás cuatro inspiradores looks de belleza -con el sello YSL- que darán un nuevo estilo incluso a tu little black dress más clásico. Piel mate y labios rojos, mirada metalizada, labios dark o un ahumado en tonos violeta. El maquillador José Belmonte te explica las claves detrás de cada uno de estos looks de revista para que puedas recrear en casa tu favorito.