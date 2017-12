Del naranja al 'Ultra Violet', así serán las 14 nuevas barras de labios de Rihanna

Rihanna sigue demostrando que está decidida a cambiar las reglas de la industria de la belleza con su línea de maquillaje. La cantante reafirma lo que ya veníamos advirtiendo durante toda la temporada: Fenty Beauty es una de las marcas de cosmética más inclusivas del mercado. Una firma que llega dispuesta a pensar en todo tipo de mujeres y todo tipo de tonalidades de piel. Hasta su lanzamiento, era complicado encontrar, en una misma línea, bases de maquillaje para todos los tonos de piel, pero las 40 opciones de Fenty Beauty lo consiguieron. ¿El resultado? Un éxito absoluto, en los medios y entre sus consumidoras. Así, Fenty comienzó su andadura como la firma de maquillaje que tiene en cuenta el fototipo de todas las mujeres. Y no se quedó allí: también quiso incluir los gustos de todas ellas. Y para muestra, su próximo lanzamiento de barras de labios en tonos tan sorprendentes como el negro o el Ultra Violet, el color Pantone 2018.

Hace algunos días la cantante sorprendía en su cuenta de Instagram luciendo un labial negro (por supuesto, de su propia colección), pero eso era solo un adelanto de lo que estaba por llegar porque hoy hemos sabido que la cantante tiene previsto lanzar una colección de 13 tonalidades más. Y, cómo no, de Rihanna no cabría imaginar nada convencional. No esperes encontrar (sólo) los típicos rojos, nudes o rosas, porque hay más, mucho más. La cantante ha pensado en absolutamente todas las mujeres, pero sobre todo en aquellas a las que no les da miedo arriesgar y en esta línea encontrarás algunas tonalidades tan insólitas para los labios como el verde, azul klein, morado, negro, azul oscuro... Así, Rihanna pretende demostrar que no sólo el rojo es el color de las mujeres atractivas.

14 new @fentybeauty lipstick shades coming right up!! #MATTEMOISELLE drops online at 9am EST on Dec. 26 Be first in line @sephora @harveynichols and #SephorainJCP Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 12 de Dic de 2017 a la(s) 9:47 PST

La estrella ha bautizado a la colección con el nombre de Mattemoiselle, dando ha entender que sus nuevos pintalabios tendrán un acabado mate, y ya ha anunciado que saldrá a la venta el 26 de diciembre en Sephora y en su página web. El precio todavía se mantiene en incógnita, aunque seguramente rondará los 18€, como los otros labiales de la marca. El packaging brillante continúa con la estética neutra y minimalista de Fenty Beauty, un contraste absoluto y muy acertado con el inmenso arcoíris colorista que estas barras ocultan en su interior.