Los 5 trucos de belleza de un ángel de Victoria's Secret que puedes copiar esta Navidad

Las Navidades son el momento de brillar. No sólo con el vestido del momento, el vestido plateado que está revolucionando a las influyentes, sino también en cuestión de belleza. En una época como la Navidad en la que los compromisos familiares, las reuniones con amigos y las cenas de empresa son tan frecuentes, estar siempre perfecta no es nada fácil y los excesos y el cansancio pueden pasarnos factura. Por eso, ahora más que nunca es el momento para tomar buena nota de los secretos de unas expertas en belleza, las modelos de Victoria's Secret. ¿Cómo consiguen tener siempre buen aspecto? La modelo danesa Josephine Skriver ha revelado algunas de las claves que sigue, unos trucos de belleza que puedes poner en práctica hoy mismo.

Frío para una piel radiante

Se dice que para estar guapa hay que sufrir y desde luego el truco que ha confesado poner en práctica la modelo es una prueba de ello. Entre sesiones de fotos, fittings, vuelos... la piel de las modelos de la firma lencera se puede resentir y apagarse. Para evitarlo, Josephine Skriver aplica el mismo truco que siguen otras tops como Kate Moss: meter la cara en un cubo de hielo para combatir el rostro cansado. Puede no ser muy apetecible, pero funciona y la explicación la tiene, una vez más, la ciencia. El frío activa la circulación y tiene un efecto reafirmante inmediato que, además, devuelve la luminosidad al rostro apagado y reduce las ojeras. El mejor secreto de ángel que puedes aprender es este y te ayudará muchísimo tras noches que se alargan hasta la madrugada.

El todopoderoso aceite de coco

Mucho se ha hablado sobre las bondades del aceite de coco tanto para el pelo como la piel, y Josephine Skriver conoce de sobra sus muchísimas propiedades. En una entrevista concedida a un medio internacional, la top model ha confesado que nunca sale de casa sin aplicarse este producto. "Es perfecto para desmaquillarse. Es bueno, natural, y vale para todo". La modelo no podría tener más razón y puedes aprender mucho de ella. En estas fiestas de compromisos, es normal que nos maquillemos más de lo habitual y nuestra piel podría deshidratarse. ¿La solución? La misma que sigue Josephine: usar el aceite de coco para retirar el maquillaje. Es un producto natural que facilita muchísimo esta tarea gracias a su textura oleosa a la vez que la piel se beneficia de sus muchas propiedades. Limpia en profundidad la piel a la vez que la hidrata, aporta un extra de luminosidad a la piel, ayuda a combatir el acné, previene la aparición de manchas... Un producto de belleza casi mágico.

Así es como mantiene a raya los brillos

Cuando las citas se alargan más de lo previsto, el maquillaje puede ir desapareciendo, dando paso a los indeseables brillos, sobre todo si tu piel es grasa. Para solucionarlo, muchas chicas recurren a reaplicar polvos de maquillaje, pero no así Josephine Skriver. "Si sigues poniendo polvo, en algún momento el maquillaje se vuelve pesado ". No lo hagas y ten a mano unos papeles matificantes siempre en el bolso, un recurso más efectivo.

Baños de espuma

El estrés y el cansancio diario no son nada buenos, ni para la piel, ni para la mente. Josephine ha demostrado en Instagram que un hábito tan sencillo y tan accesible como darse un baño de espuma, lo cual conlleva dedicarse tiempo a una misma y relajarse por completo, puede hacer verdaderas maravillas por tu belleza.

El verdadero imprescindible: el perfume

Para ser atractiva, la autoestima es tan importante como la imagen y Josephine sabe bien lo esencial que es sentirse guapa. Por eso, siempre utiliza perfume: "Me siento desnuda sin mi fragancia, casi más que sin ropa. No puedo salir por sin ella. Me hace sentir bien", explica el modelo. La prueba definitiva de que las mujeres poderosas no necesitan maquillaje... sino perfume.