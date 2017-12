Rihanna predice cuál va a ser la barra de labios más deseada

Hay cosas que, desde el minuto cero, se sabe que serán un éxito. ¿El mejor ejemplo reciente? La firma de belleza de Rihanna, Fenty Beauty, un lanzamiento que prometía hacerle sombra a la mismísima Kylie Jenner y a sus labiales, y efectivamente así es como ha sido. La razón de este éxito que incluso le ha llevado a Rihanna a alzarse como una de las mejores inventoras del año no es solo que detrás de Fenty Beauty esté una de las divas de la música del momento. Una línea de 40 tonalidades de base de maquillaje y una campaña con nuevos cánones de belleza han hecho que mujeres de todo el mundo se pongan de acuerdo en que esta es una de las firmas de belleza más inclusivas, lo cual se ha traducido en miles de ventas desde que llegó a las tiendas, en septiembre. El fenómeno Rihanna continúa imparable y la cantante ha conseguido otro hito sorprendente: convertir un pintalabios negro en objeto de deseo mundial.

El labial negro no es la tonalidad considerada "fácil", pero el pintalabios de Fenty Beauty promete ser otro best seller. En los últimos días, Rihanna ha publicado en su cuenta de Instagram varias imágenes con los labios maquillados en ese tono. Y a través de Instagram Stories, la cantante ha hecho la presentación (no oficial) del producto, una barra de labios de formato clásico, con el packaging nude emblema de la casa y las iniciales de Fenty Beauty marcadas en la pintura.

Los millones de likes que ya suman estas publicaciones de Instagram de Rihanna anticipan que esta tonalidad, que la mayoría reservábamos para Halloween o Carnaval, puede convertirse en el maquillaje preferido para una noche de fiesta cualquiera, exactamente igual que otro llamativo color de labios que la cantante ha lucido en la misma red social.

En lila pastel y con textura cremosa, así será otro de los pintalabios que incluirá esta nueva línea de Fenty Beauty, cuya fecha de lanzamiento todavía no se ha revelado. Lo que sí ha anticipado Rihanna es su clave para llevar este maquillaje durante el invierno: combinado con el color del abrigo.