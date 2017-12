Si al comienzo del otoño te contábamos que el fallayage, una coloración que trasladaba los dorados y cobrizos de esta época a tu melena, era una de las más demandadas, con la llegada inminente del nuevo año lo hacen también nuevas tendencias de color. A ese tono ni muy rubio, ni muy oscuro que favorece a todas las melenas, le han salido competidores, según aseguran las redes sociales. Estas plataformas han empezado a pronunciarse, mostrando fotos de las mechas, baños de color y tonalidades que querremos en los próximos tres meses. El rubio vuelve a convertirse en el tono dominante de la temporada, aunque también hay opciones para castañas y morenas.

Cider & Spice

Pensado para dar calidez a los meses que se avecinan, esta coloración, que toma su nombre de la sidra (cider) y las especias (spice), nace de la combinación del dorado más puro de dicha bebida y de los matices castaños y rojizos a los que a menudo tienden las especias. La clave para lograr esta combinación es trabajar solo con tonos de rubio, eso sí, tan diferentes que vayan desde los más puros a los anaranjados. Para lograr un resultado más favorecedor, lo mejor es reservar los tonos más claros para los mechones que bordean el rostro y para las puntas, así conseguiremos más luz.

Vanilla Milkshake

Si alguna vez te has parado a mirar un vaso de batido, seguro que te has dado cuenta de que su color no es perfectamente uniforme -al menos si no se ha mezclado a conciencia durante un rato-. La parte superior tiende a ser más oscura, mientras que el fondo, aligerado, se vuelve más claro. Eso es lo que pretende emular esta coloración, apta para mujeres que prefieren el rubio. Los mechones se van aclarando gradualmente de las raíces a las puntas, logrando un efecto natural y mucho más vívido.

Una publicación compartida de Justine Ruiz JR (@mlle_just) el 1 de Jun de 2017 a la(s) 10:05 PDT

Root Beer

Aunque los rubios siguen siendo los tonos más demandados, si eres castaña, hay algunos tonos tendencia que reinventarán tu melena sin dejar de serlo, como este que los profesionales han llamado “cerveza de raíz” porque recuerda a las tonalidades de esa bebida también llamada zarzaparrilla. Se realiza con sutiles pinceladas en tonos cálidos, casi siempre con matices rojizos, sobre la parte superior del cabello, tratando de copiar los destellos que desprende una jarra de cerveza de raíz mirada a contraluz.

Una publicación compartida de chrisgreenehair (@chrisgreenehair) el 20 de Sep de 2017 a la(s) 5:48 PDT

Champagne Bronde

Seguro que el término bronde te suena pero, por si no lo recuerdas, es ese tono natural que se posiciona a medio camino entre el dorado y los castaños. El 2018 nos trae un tono reinventado, un rubio platino, como ese con el que nos sorprendieron algunas famosas como Laura Escanes o Cara Delevingne, pero con matices ceniza. El resultado es un cabello en el que aún es posible apreciar mechones blancos pero lleno de profundidad gracias a la combinación con mechas oscuras.

Una publicación compartida de Ryan Weeden | MOB (@ryan.weeden) el 19 de Nov de 2017 a la(s) 11:11 PST

Cinnamon Fade

El color rojo se ha posicionado, durante todo el otoño, como uno de los tonos de tendencia, pero no solo en moda, también en belleza. Eso sí, no imagines un cabello completamente teñido de ese llamativo tono porque la naturalidad seguirá siendo una de las claves en 2018. La coloración Cinnamon Fade, inspirado en la canela, consiste en crear una melena llena de mechas de un tono rojizo terroso que se funden con el resto del cabello, aportándole principalmente brillo.

Una publicación compartida de CT || HAIR ARTIST (@_jennloveshair) el 10 de Nov de 2017 a la(s) 4:18 PST

Golden Cream Soda

Si lo que buscas es iluminar tu rostro, lo mejor es que te sumes a las tonalidades cremosas, como el Golden Cream Soda que arrasó en el backstage de Victoria's Secret. Esta técnica de coloración multitonos que se ha hecho famosa en las rubias, también puede adaptarse a castaños y morenos para aportar luz y calidez, suavizando las facciones.