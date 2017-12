Kim Kardashian y el reality que promete desvelar todos sus secretos (de belleza)

Aunque ambas han declarado públicamente lo orgullosas que se sienten del éxito de la otra en la industria de la belleza, lo cierto es que parece que Kim Kardashian y Kylie Jenner viven en una contrarreloj constante por demostrar quién es la auténtica 'reina' dentro de la familia. Entre lanzamientos de colecciones de barras de labios, iluminadores, polvos bronceadores para practicar contouring, perfumes que alcanzan ventas millonarias y paletas de maquillaje que se agotan según se ponen a la venta, a las hermanas les queda poco por crear en su imperio de belleza.

Sin embargo, Kim Kardashian acaba de contraatacar creando Glam masters, un nuevo formato televisivo en el que coinciden dos de sus especialidades: su maestría con las herramientas de maquillaje y la telerealidad. A principios de año y a través de su cuenta de Twitter, Kim animaba a jóvenes maquilladores y blogueros a presentarse al casting de su nuevo programa. Ahora, gracias a un vídeo publicado en el perfil de Instagram Glam Masters, tenemos muchos más detalles del proyecto: su papel será el de productora de un talent show en el que también participará su maquillador de cabecera Mario Dedivanovic.

Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 29 de Nov de 2017 a la(s) 6:49 PST

Dedivanovic formará parte del jurado del concurso, junto a la influyente de belleza Kandee Johnson y la co-fundadora de la marca de maquillaje Milk Make-up Zanna Roberts Rassi. Glam Masters estará presentado por la actriz Laverne Cox (que interpreta a Sophia Burset en la serie Orange is the new black) y contará con varios participantes que deberán enfrentarse a desafíos semanales con el objetivo de conseguir el premio final: convertirse en el auténtico Master de belleza.

Una publicación compartida de MAKEUP BY MARIO (@makeupbymario) el 18 de Oct de 2017 a la(s) 1:51 PDT

Tendremos que esperar hasta el próximo 28 de febrero - fecha de su estreno en la cadena Lifetime - para saber si Kim Kardashian se mantendrá en la sombra en su papel de productora ejecutiva o hará alguna aparición estelar para animar a los participantes. Lo que sí es seguro es que Glam Masters será un programa que seguir muy atentamente para tomar nota de todas las valoraciones de los jueces, de sus clases magistrales en cada episodio y de los secretos del maquillador de Kim Kardashian.