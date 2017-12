Sigue estos 4 hábitos detox y en enero no necesitarás hacer dieta

Pensar en las fiestas de diciembre implica preparar un plan de choque contra los excesos y a menudo se confunde seguir un plan detox con el hecho de ponerse a dieta. El cuerpo está preparado para eliminar, de forma natural, toxinas y sustancias que no son del todo saludables para nuestro organismo pero es verdad que una ayuda no le viene mal. Sin embargo, no todo son batidos detox, ayunos y hábitos estrictos. Poner en equilibrio cuerpo y mente pasa por evitar algunos alimentos prohibidos (apúntatelo para no tomarlos en 2018) y poner en práctica hábitos saludables. Ninguno te va a pillar de nuevas pero son fáciles y funcionan.

Consume más alimentos anti inflamatorios

Los alimentos ricos en fibra ayudan a que nuestro aparato digestivo funcione de forma correcta. La Organización Mundial de la Salud recomienda comer al menos cinco piezas o porciones (o 400 g) de frutas y verduras al día. Una medida que además de ayudarnos a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, nos garantiza la ingesta diaria recomendada de fibra.

Aunque cinco piezas pueden resultar, de entrada, una cantidad demasiado alta, en realidad con unos sencillos trucos puedes llevar al número sin problema. Basta con que replantees tus menús e incorpores un plato de verduras en la comida y la cena, y que elijas las frutas para tomar entre horas. Otra buena opción para consumir fibra es sustituir las harinas refinadas, que no aportan apenas nutrientes y están presentes en el pan o las pastas, por cereales integrales.

Come porciones más pequeñas y con calma

Muchos nutricionistas recomiendan masticas hasta 25 veces cada bocado antes de tragarlo. Una cifra que un reciente estudio elaborado por la Universidad de Iowa eleva a 40. Masticar con cuidado los alimentos nos facilita una mejor digestión, impide que entre aire en exceso en nuestro sistema digestivo y nos hace sentir saciados antes. También sugieren ingerir cinco comidas diarias aunque en raciones pequeñas, para no exceder la cantidad de calorías diarias recomendadas.

Haz ejercicio por las mañanas

El sudor es otra de las formas que tiene nuestro cuerpo de liberar toxinas y metales pesados que ingerimos en las comidas -aunque el porcentaje no es muy elevado-, realizando esa especie de détox natural en nuestro cuerpo. Pero además, la ciencia asegura que practicar algún tipo de actividad física por la mañana, ayuda a reducir la sensación de apetito durante el día, y te hace más productiva. No es casual que muchas de las modelos hagan deporte antes de las diez de la mañana.

Bebe mucha más agua

Seguro que todas las mañanas te levantas con el propósito de beber más agua, pero cuesta y terminas por abandonar la tarea. Aunque la cantidad recomendada varía en función de la edad y el sexo, el congreso Nacional de Hidratación determinó que una mujer debe beber al menos dos litros de agua al día. El agua te ayudará a eliminar toxinas y favorecerá un mejor funcionamiento de nuestros riñones. También evitará que sientas fatiga y dolores de cabeza provocados por la falta de líquido. Si beber solo agua te resulta complicado, puedes probar con las influsiones.

Duerme al menos ocho horas

Dormir bien es fundamental para que nuestro organismo funcione correctamente, se reduzca el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y beneficioso para nuestro corazón. Además, según un estudio llevado a cabo por el Instituto del sueño de la Universidad de Washington, un buen descanso afecta al peso y al índice de masa corporal (IMC). Por el contrario, dormir mal aumenta los niveles de grelina, conocida como hormona del apetito. ¡Así que no lo dudes! Acuéstate antes e intenta cumplir con las horas reglamentarias, durante el día notarás que tienes menos ganas de picar entre horas y estarás de mejor humor.